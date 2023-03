Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - optimisme de mise dans le sillage de Wall Street - SMI avant-Bourse: +0,31% à 11'224,42 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): +1,17% à 33'391 points - Nasdaq Comp (vendredi): +1,97% à 11'689 points - Nikkei 225 (lundi): +1,11% à 28'238 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Adecco nomme Sandy Venugopal au conseil d'administration - Nestlé suspend l'activité de l'usine Buitoni de Caudry: chute des ventes - Scandale Novartis: amende pour un ancien ministre - Roche: Swissmedic homologue l'anti-cancéreux Lunsumio la FDA octroie une homologation étendue du test Ventana PD-L1 (SP263) - UBS: le CEO Ralph Hamers a gagné 12,6 mio CHF en 2022 (2021: 11,5 mio CHF) changement de devise pour le capital-actions du franc vers le dollar propose de reconduire son conseil d'administration SPI: - Aryzta 2022/23: table sur une poursuite de l'amélioration S1: croissance organique 25,4% (T1: 22%) chiffre d'affaires 1037,1 mio EUR (835,3 mio) Ebitda 129,1 mio EUR (104,0 mio) marge Ebitda 12,5% (12,5%) composante Prix 19,3% (T1: 18,1%) bénéfice net IFRS 51,7 Mio EUR (S1 20221/22:-39,2 Mio) T2: croissance organique 28,9% (T1: 22,0%) composante Prix 20,5% (T1: 18,1%) l'exercice doit passer à l'année calendaire Sandip Gudka nommé COO - Belimo 2022: Ebit 152,4 mio CHF (cons. AWP: 152,4 mio) marge Ebit 18,0% (cons. AWP: 18,1%) résultat net 122,7 mio CHF (cons. AWP: 123,7 mio) dividende 8,50 CHF (cons. AWP: 8,77 CHF; 2021: 8,50 CHF) 2023: dépenses attendues en hausse - Burkhalter a bouclé son augmentation de capital - Evolva signe un partenariat dans le secteur des fertilisants biologiques - Helvetia 2022: résultat net 614,4 mio CHF (cons. AWP: 546 mio) ratio combiné net 94,7% (cons. AWP: 94,4%) dividende 5,90 CHF (cons. AWP: 5,79 CHF) fonds propres 4217,5 mio CHF (cons. AWP: 4360 mio) volume d'affaires 11097 mio CHF (11'222 mio) entend reverser aux actionnaires 1,65 mrd CHF d'ici 2025 (1,5 mrd) - Schweiter 2022: chiffre d'affaires 1197,7 mio CHF (cons. AWP: 1217 mio) Ebitda 85,5 mio CHF (cons. AWP: 87,4 mio) résultat net 29,1 mio CHF (cons. AWP: 33,5 mio) dividende 20 CHF (cons. AWP: 36,67 CHF; 2021: 40,00 CHF) Heinz Baumgartner succédera à Beat Siegrist à la présidence du CA 2023: le 1er semestre devrait encore être riche de défis - BNS 2022: perte confirmée à 132,5 mrd CHF (2021: +26,3 mrd CHF) BNS: perte portée au bilan de 39,5 mrd CHF Bonds de la BNS: rendement de 1,045% sur 28 jours et 1,710% sur 336 jours attribution aux réserves en devises de 9,6 mrd CHF - Tornos 2022: résultat net 14,44 mio CHF (20,3 mio) Ebit 16,4 mio CHF (20,6 mio) dividende 0,30 CHF (0,25 CHF) 2023: bien positionné à la faveur d'un carnet de commandes record - Tamdia: Contrition partielle de l'ex-rédacteur en chef de "Das Magazin" PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - ABB: Blackrock détient une part de 5,02% - Lonza: Blackrock détient une part de 9,96% - Obseva: Brett Cohen/Yehoshua Ehrenberg passent sous 3% - Santhera: plusieurs changements de participations - Temenos: Blackrock détient une part de 5,09% PRESSE LUNDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES lundi: - OFS: inflation février DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE 09.03: - Novartis (3,20 CHF) - Dätwyler (3,20 CHF) DIVERS - CH: - international: DEVISES/TAUX (8h20) - EUR/CHF: 0,9953 - USD/CHF: 0,9350 - future Conf: -81 pb à 139,04% (vendredi) - taux au comptant: 1,487% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): +0,22% à 11'190 points - SLI (vendredi): +0,46% à 1'783 points - SPI (vendredi): +0,29% à 14'436 points - Dax (vendredi): +1,64% à 15'578 points - CAC 40 (vendredi): +1,57% à 7'348 points

