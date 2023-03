Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - indécise en attendant les chiffres de l'emploi américain - SMI avant-Bourse: -0,78% à 10'938,94 points (08h00) - Dow Jones (mercredi): -0,18% à 32'798 points - Nasdaq Comp (mercredi): +0,40% à 11'576 points - Nikkei 225 (jeudi): +0,63% à 28'623 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Credit Suisse: report expliqué par des "raisons techniques" reporte la publication de son rapport annuel 2022 - Partners Group: Joseph Landy pas candidat pour une réélection Gaëlle Olivier candidate au conseil d'administration Wolf-Henning Scheider entre à la direction générale SPI: - Aevis Victoria 2022: chiffre d'affaires 1'143 mio CHF (895,0 mio) le versement d'un dividende sera proposé à l'AG - Baloise 2022: résultat net 548 mio CHF (cons. AWP: 565 mio) dividende 7,40 CHF (cons. AWP: 7,42 CHF) fonds propres 4552,1 mio CHF (cons. AWP: 4842 mio) primes brutes 7110 mio CHF (cons. AWP: 7270 mio) Ebit 705,3 mio CHF (cons. AWP: 731 mio) Ebit vie 376,7 mio CHF (cons. AWP: 368 mio) Ebit non vie 321,7 mio CHF (cons. AWP: 335 mio) ratio combiné net 91,9% (cons. AWP: 91,9%) économies de 50 mio CHF grâce au programme Simply Safe tassement bénéfice non-vie attribué à effets uniques résultat SST au 01.01.2023 estimé >230% (2021: 220%) le programme Simply Safe 2 a bien démarré - BVZ 2022: bénéfice net 23,5 mio CHF (3,7 mio) Ebitda 50,8 mio CHF (29,3 mio) produit d'exploitation 181,8 mio CHF (143,0 mio) dividende 15,00 CHF par action (2021: 3,00 CHF) objectifs largement dépassés 2023: optimisme - les succès doivent se poursuivre - Dormakaba: partenariat avec Scheidt & Bachmann - Evolva 2022: chiffre d'affaires 15,5 mio CHF (9,1 mio) liquidités 5,1 mio CHF (S1: 7,4 mio; 2020: 11,0 mio) Ebitda ajusté -13,3 mio CHF (-22,6 mio) 2023: chiffre d'affaires de plus de 20 mio CHF - One Swiss Bank: Geneviève Berclaz, présidente du conseil, se retire - Rieter 2022: dividende 1,50 CHF (4,00 CHF) résultat net 12,1 mio CHF (31,7 mio) Ebit 32,2 mio CHF (47,6 mio) deux tiers des capacités de tissage en Turquie affectés par le séisme 2023: chiffre d'affaires de l'ordre de celui de 2022 chiffre d'affaires lié à des risques (séisme en Turquie) prévisions plus complète après le 1er semestre hausse de la demande attendue au 2e semestre - Stadler livre des rames ferroviaires à la Norvège - TX Group 2022: résultat net -4,6 mio CHF (+832,7 mio) 2022: chiffre d'affaires 925,2 mio CHF (957,4 mio) Ebit 5,9 mio CHF (63,3 mio) dividende 0,30 CHF plus spécial de 4,20 (2021: 7,40 CHF) Tamedia, 20 Minuten, et Goldbach ne satisfont pas les attentes Stephanie Caspar, Claudia Coninx-Kaczynski proposées au conseil - Warteck Invest achète 4 immeubles, valeur de marché 29 mio de francs suisses PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Groupe Clientis 2022: bénéfice net 63,9 mio CHF (60,8 mio) - SIX 2022: produit d'exploitation 1,49 mrd CHF (1,50 mrd) résultat net 185,0 mio CHF (73,5 mio) dividende 5,10 CHF (4,75 CHF) croissance du chiffre d'affaire moyen terme >4% par an corrigé du change l'efficience des coûts reste prioritaire hausse de la rentabilité attendue avec progression des ventes ANNONCES DE PARTICIPATIONS - GAM détient en propre 6,193%/9,47% - Intershop: Hansjörg Graf détient une part de 3,94% - Lonza: Blackrock détient une part de 10,02% PRESSE JEUDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES jeudi: - BC d'Uri: résultats 2022 - La Poste: CP annuelle, Berne - Molecular Partners: résultats 2022 (CC 10.3, 14:00) DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: France: 44'400 créations d'emploi dans le privé au 4e trimestre HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Novartis (3,20 CHF) - Dätwyler (3,20 CHF) 10.03: - BC des Grisons (42,50 CHF) DIVERS - CH: ras - international: Washington craint l'emprise de Pékin sur les chaînes d'approvisionnement DEVISES/TAUX (xxhxx) - EUR/CHF: 0,9916 - USD/CHF: 0,9397 - future Conf: +111 pb à 139,25% (mercredi) - taux au comptant: 1,514% (mercredi) INDICES BOURSIERS - SMI (mercredi): -0,35% à 11'025 points - SLI (mercredi): -0,33% à 1'759 points - SPI (mercredi): -0,29% à 14'218 points - Dax (mercredi): +0,46% à 15'632 points - CAC 40 (mercredi): -0,66% à 7'325 points

awp-robot/sw/