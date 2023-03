Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - - SMI avant-Bourse: -1,14% à 10'824,40 points (08h00) - Dow Jones (jeudi): -1,66% à 32'255 points - Nasdaq Comp (jeudi): -2,05% à 11'338 points - Nikkei 225 (vendredi): -1,67% à 28'144 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Roche: un comité de la FDA valide l'utilité clinique du Polivy SPI: - Bachem lève 108 mio CHF avec sa hausse de capital accélérée - Mikron 2022: Ebit 26,4 mio CHF (17,6 mio) résultat net 24,2 mio CHF (17,0 mio) dividende 0,40 CHF (0,24 CHF) 2023: marge Ebit similaire à celle de 2022 visée - Mobilezone 2022: chiffre daffaires 1003 mio CHF (cons. AWP: 1004 mio) Ebit 70,6 mio CHF (cons. AWP: 74,6 mio) résultat net 54,5 mio CHF (cons. AWP: 57,7 mio) marge Ebit 7,0% (cons. AWP: 7,4%) 2023: Ebit attendu entre 70 et 77 mio CHF croissance constante de la marge Ebit les prochaines années - Molecular Partners 2022: chiffre d'affaires 189,6 mio CHF (9,8 mio) résultat net +117,8 mio CHF (-63,8 mio) résultat opérationnel +116,6 mio CHF (-63,4 mio) 249,1 millions de francs suisses de liquidités fin décembre 2022 réserves de liquidités suffisantes jusqu'en 2026 Alexander Zürcher nommé au poste de COO 2023: 70-80 mio CHF de dépenses opérationnelles attendues - Orell Füssli 2022: dividende 3,4 CHF (3,40 CHF) chiffre d'affaires 217,3 mio CHF (210,4 mio) marge Ebit 6,9% (7,3%) Ebit 14,9 mio CHF (15,4 mio) résultat net 11,7 mio CHF (12,1 mio) objectifs 2028 confirmés, CA 300 mio CHF, marge Ebit >8% 2023: nouvelle croissance des recettes attendue marge Ebit attendue en baisse - Starrag 2022: résultat net 11,1 mio CHF (-5,4 mio) Ebit 18,6 mio CHF (-8,5 mio) dividende 2,00 CHF (1,00 CHF) - U-Blox 2022: Ebit 121,8 mio CHF (cons. AWP: 105,3 mio) bénéfice net 101,8 CHF (cons. AWP: 83,9 mio) Ebit ajusté 131,3 mio CHF (cons. AWP: 113,9 mio) marge Ebit ajustée 21,0% dividende 2,00 CHF (consensus AWP: 3,15 CHF, 2021: 1,30 CHF) 2023: croissance attendue entre 6 et 16% PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ràs ANNONCES DE PARTICIPATIONS - ABB: Cevian Capital détient une part de 3,28% - Lonza: Blackrock détient une part de 9,97% - Siegfried: CS Funds détient une part inférieure à 3% PRESSE VENDREDI - Vaudoise ambitionne d'augmenter significativement sa présence outre-Sarine CH Media - La Poste veut économiser 100 millions de francs suisses d'ici fin 2023 Blick NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES vendredi: - Molecular Partners: CC résultats 2022 DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ràs - international: Japon: nouveau repli de la consommation des ménages en janvier Statu quo de la Banque du Japon pour la "der" du gouverneur Kuroda La croissance britannique rebondit à 0,3% en janvier HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Graubündner KB (42,50 CHF) DIVERS - CH: - international: Les banques américaines ébranlées par les difficultés de SVB La Californie se prépare pour une nouvelle tempête Chine: Xi Jinping obtient un inédit troisième mandat de président DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 0,9843 - USD/CHF: 0,9291 - future Conf: +68 pb à 139,93% (jeudi) - taux au comptant: 1,41% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): -0,69% à 10'949 points - SLI (jeudi): -0,25% à 1'755 points - SPI (jeudi): -0,02% à 14'214 points - Dax (jeudi): +0,01% à 15'633 points - CAC 40 (jeudi): -0,32% à 7'316 points

awp-robot/sw/