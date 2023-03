Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Espoir d'assouplissement de la politique monétaire aux Etats-Unis dans le de débâcles bancaires à répétition outre-Atlantique - SMI avant-Bourse: +0,3% à 10'797 points (08h05) - Dow Jones (vendredi): -1,07% à 31'910 points - Nasdaq Comp (vendredi): -1,76% à 11'139 points - Nikkei 225 (lundi): -1,11% à 27'833 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Holcim acquiert Indar, 71 mio USD de chiffre d'affaires - Novartis: pour 17,49 mrd CHF d'actions rachetées au 10 mars SPI: - Hiag 2022: résultat net 99,4 mio CHF (cons. AWP: 79,9 mio) produit des loyers 67,7 mio CHF (cons. AWP: 67,8 mio) résultat net hors rev. 38,4 mio CHF (cons. AWP: 34,7 mio) Ebit 115,2 mio CHF (cons. AWP: 104,1 mio) dividende 2,90 CHF (cons. AWP: 2,84 CHF; 2021: 2,70 CHF) un départ et une candidature au conseil d'administration 2023: revenus attendus en petite hausse - Metall Zug 2022: Ebit 135,9 Mio CHF (42,3 Mio) dividende nominative B 30,00 CHF (cons. AWP: 30,33 CHF) chiffre d'affaires 645,9 mio CHF (cons. AWP: 640 mio) Ebit 137,3 mio CHF (42,3 mio) résultat net 137,3 mio CHF (53,3 mio) Ebit ajusté 48,9 mio CHF (cons. AWP: 47,4 mio) David Dean candidat au conseil d'administration tassement de la demande au S2 2022 comme début 2023 2023: les investissements vont peser sur les résultats - Obseva: Ernest Loumaye hérite de la présidence par intérim Fabien de Ladonchamps nommé directeur général PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Faillite SVB: un développeur suisse de logiciels concerné ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Lonza: UBS Fund Management détient une part de 3,01% - Temenos: FIL Limited détient une part inférieure à 3% - Zur Rose: Blackrock détient une part de 3,28% PRESSE LUNDI - ràs NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES lundi: - CFF CP annuelle, Berne - Flughafen Zürich: statistiques février DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ràs - international: ràs HORS DIVIDENDE 15.03: - Meier Tobler (1,20 CHF) 16.03: - CPH (4,50 CHF) - Roche (9,50 CHF) DIVERS - CH: Energie: l'attrait pour le nucléaire alimenté par les craintes de pénurie La Suisse reste compétitive en matière de fiscalité (étude) - international: Chine: atteindre l'objectif de croissance ne sera "pas facile" Les quatre jours qui ont fait trembler le système bancaire américain BCE: après la nouvelle hausse des taux en mars, stop ou encore? Tirées par l'Ukraine, les importations d'armes ont doublé en Europe en 2022 DEVISES/TAUX (08h15) - EUR/CHF: 0,9828 - USD/CHF: 0,9169 - future Conf: +127 pb à 141,20% (vendredi) - taux au comptant: 1,314% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): -1,68% à 10'765 points - SLI (vendredi): -2,22% à 1'716 points - SPI (vendredi): -1,58% à 13'989 points - Dax (vendredi): -1,31% à 15'428 points - CAC 40 (vendredi): -1,42% à 7'221 points

awp-robot/sw/