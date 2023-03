Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - négative, la crise bancaire US laisse des traces - SMI avant-Bourse: -0,18% à 10'612,64 points (08h00) - Dow Jones (lundi): -0,28% à 31'819 points - Nasdaq Comp (lundi): +0,45% à 11'189 points - Nikkei 225 (mardi): -2,19% à 27'222 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - CS: décharge au conseil sauf pour les fonds Supply Chain Finance (SCF) le CEO Ulrich Körner reçoit 2,5 mio CHF pour 2022 discussions bouclées avec la SEC direction perçoit 32,2 mio CHF pour 2022 (2021: 38,6 mio) propose une prime de transformation basée sur actions pour la direction aucune proposition de rémunération variable pour la direction conseil d'administration reçoit 10,4 mio CHF (2021: 13,0 mio) prime de transformation à hauteur de 30,1 mio CHF salaire 2022 le plus élevé pour l'ex-CFO David Mathers à 3,9 mio CHF les sorties de fonds ont diminué mais pas encore inversées CS confirme ses résultats financiers pour 2020 et 2021 CS confirme ses résultats financiers pour l'exercice 2022 transfère des activités de produits titrisés à Apollo SPI: - BKW 2022: prestation totale 5199 mio CHF (3554 mio) Ebit 1039 mio CHF (395 mio) résultat net 574 mio CHF (cons. AWP: 606,3 mio) dividende 4,05 CHF (cons. AWP: 3,00 CHF) 2023: EBIT dans la fourchette 550-600 mio CHF - Crealogix S1: EBITDA sans effet vente Swiss Learning Hub 1,0 mio CHF EBITDA +8,5 mio CHF (annoncé précéd. : 6,6 mio) bénéfice net 3,9 mio CHF (annoncé précéd.: 2,7 mio) - Flughafen Zürich 2022: résultat net 207 mio CHF (cons. AWP: 152 mio) chiffre d'affaires 1024 mio CHF (cons. AWP: 998 mio) Ebitda 556 mio CHF (cons. AWP: 515 mio) dividende 3,50 CHF (cons. AWP: 2,76 CHF) 1,73 million de passagers en février (+76,6%/1 an) nombre de passagers en février à 85,2% du niveau de 2019 ventes des commerces février 38,4 mio CHF (+47,4%/1 an) - Georg Fischer nomme Nadine Gruber en charge des risques - Komax 2022: dividende 5,50 CHF (cons. AWP: 6,13 CHF) marge Ebit 11,8% (10,6%) résultat net 51,77 mio CHF (cons. AWP: 51,7 mio) Ebit 71,7 mio CHF (cons. AWP: 71,0 mio) 2023: table sur au moins le niveau de recettes de 2022 vise marge EBIT autour de 11% - Lalique 2022: Ebit d'environ 13,2 mio EUR (9,6 mio) produit exploitation 170 mio EUR (+20%) - Medartis 2022: chiffre d'affaires 182,8 mio CHF (159,9 mio) marge Ebitda 12,8% (17,2%) EBITDA déclaré 16,2 mio CHF (2021: 27,4 mio) EBIT déclaré -1,9 mio CHF (2021: 11,1 mio) bénéfice net déclaré -5,8 mio CHF (2021: +6,8 mio) participation dans KeriMedical atteint 47% Dominik Ellenrieder se retire du conseil d'administration 2023: croissance organique attendue à 15-18% marge EBTIDA attendue à 13-15% a nommé Mario Della Casa chef des opérations - Newron 2022: résultat net -17,5 mio EUR (-14,9 mio) liquidités 22,8 mio EUR (S1: 28,4 mio; fin 2021: 34,6 mio) Gillian Dines proposée au conseil 2023: liquidités jusqu'en 2024 - Polypeptide 2022: marge Ebitda ajustée 13,8% (cons. AWP: 15,1%) résultat net 7,77 mio EUR (cons. AWP: 13,1 mio) dividende 0 CHF (cons. AWP: 0,14 CHF) Ebitda ajusté 38,7 mio EUR (cons. AWP: 43,0 mio) chiffre d'affaires 281,0 mio EUR (cons. AWP: 284,7 mio) 2023: croissance des recettes entre 6 et 9% attendue marge EBITDA aj. autour de 15% cherche toujours un CEO propose Dorothee A. Deuring au conseil - Sensirion 2022: chiffre d'affaires 321,7 mio CHF (cons. AWP: 331,8 mio) Ebitda 89,6 mio CHF (cons. AWP: 87,2 mio) résultat net 63,6 mio CHF (cons. AWP: 58,2 mio) marge EBITDA 27,8% (AWP-Konsens: 26,3%) affaiblissement de la demande ces derniers mois 2023: recettes attendues à 300-340 mio CHF - SF Urban Properties 2022: produit des loyers 28,4 mio CHF (27,1 mio) Ebit 41,3 mio CHF (57,8 mio) bénéfice net avec rev. 26,8 mio CHF (40,5 mio) bénéfice net hors rev. 14,7 mio CHF (11,1 mio) dividende 3,60 CHF (3,60 CHF) 2022: taux de vacance 1,5% (2,6%) positif en matière de revenus pour 2023 - Andréa Maechler nommée vice-directrice à la BRI BNS: Andréa Maechler quittera la banque mi-2023 - Tecan 2022: résultat net 121,13 mio CHF (cons. AWP: 122,9 mio) marge Ebitda ajustée 20,1% (cons. AWP: 20,2%) marge Ebitda 18,8% (cons. AWP: 18,9%) chiffre d'affaires 1'144,26 mio CHF (cons. AWP: 1126,8 mio) Ebitda 214,89 mio CHF (cons. AWP: 212,5 mio) Ebitda ajusté 229,95 mio CHF (cons. AWP: 227,1 mio) dividende 2,90 CHF (cons. AWP: 2,92 CHF; 2021: 2,80 CHF) 2023: croissance des ventes attendue entre 6 et 9% en monnaies locales table sur marge EBITDA ajustée autour de 20% confirme ses objectifs à moyen terme - Vetropack 2022: chiffre d'affaires 899,4 mio CHF (cons. AWP: 882,2 mio) Ebit 89,1 mio CHF (cons. AWP: 78,6 mio) résultat net 40,7 mio CHF (cons. AWP: 17,0 mio) dividende 1,00 CHF (cons. AWP: 1,28 CHF) correction de valeur du site ukrainien de 31,4 mio CHF 2023: s'attend tjs à une demande élevée des emballages en verre table sur hausse coûts énergie, matériaux et du personnel PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Aryzta: groupe Garcia Parames/Leon Lopez détient une part inférieure à 3% - Temenos: CS Funds détient une part de 3,04% PRESSE MARDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mardi: - Seco: petit déjeuner de presse avec la direction, Berne - McDonald's Suisse: CP annuelle, Zurich DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: La BNS ne commente pas les turbulences autour de SVB et des banques US OFS: PPI (total) février -0,2% sur un mois, +2,7% sur un an - international: HORS DIVIDENDE 15.03: - Meier Tobler (1,20 CHF) 16.03: - CPH (4,50 CHF) - Roche (9,50 CHF) DIVERS - CH: Coupures de courant et perturbation du trafic à cause des orages - international: Après trois ans de restrictions, la Chine relance ses délivrances de visas Marché de l'art: chute des ventes en Chine et des NFT, record aux Etats-Unis DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 0,9760 - USD/CHF: 0,9123 - future Conf: +10 pb à 141,30% (lundi) - taux au comptant: 1,122% (lundi) INDICES BOURSIERS - SMI (lundi): -1,24% à 10'632 points - SLI (lundi): -1,82% à 1684 points - SPI (lundi): -1,13% à 13'831 points - Dax (lundi): -3,04% à 14'959 points - CAC 40 (lundi): -4,16% à 7012 points

awp