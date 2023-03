Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Rebond attendu après les lourdes pertes de la veille Soulagement après le soutien de Credit Suisse par la BNS - SMI avant-Bourse: +0,67% à 10'586,38 points (08h00) - Dow Jones (mercredi): -0,87% à 31'875 points - Nasdaq Comp (mercredi): +0,05% à 11'434 points - Nikkei 225 (jeudi): -0,80% à 27'011 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Credit Suisse annonce un emprunt de 50 milliards de francs suisses à la BNS BNS sera à disposition en cas de besoins de liquidité du CS BNS/Finma: CS remplit les exigences de capital et de liquidités CS Helfenstein: la banque est très bien capitalisée l'activité en Suisse solide et profitable devons démontrer les progrès dans restructuration nous nous efforçons à récupérer les avoirs clientèle les USA évaluent l'engagement des banques auprès de CS le ministère US de l'Economie échange avec ses homologues le ministère américain de l'Economie surveille la situation - Holcim acquiert le polonais HM Factory, chiffre d'affaires 18 mio CHF - Swatch 2023: forte hausse des ventes dans tous les segments et régions Group: rémunération presque stable pour Nick Hayek en 2022 - Swiss Re: taux SST au 1er janvier 2023 à 294% EVM à fin 2022 de 31,1 mrd USD (2021: 35,4 mrd) croissance EVM par action de -5,9% en 2022 SPI: - Asmallworld 2022: chiffre d'affaires 18,5 mio CHF (15,6 mio) Ebitda 2,5 mio CHF (2,4 mio) résultat net 1,5 mio CHF (1,6 mio) - Implenia décroche un contrat de 115 millions de francs suisses en Norvège - Perrot Duval 2022/23: perte attendue de 0,5 mio CHF 9 mois: chiffre d'affaires 10,3 mio CHF (9,5 mio) perte de 1,3 mio CHF (1,9 mio) - Swissquote 2022: résultat net 157,39 mio CHF (193 mio) bénéfice avant impôts 186,39 mio CHF (223 mio) produit net 408 mio CHF (472 mio) dividende 2,20 CHF (2021: 2,20 CHF) objectif 2025 d'un bénéfice avant impôt de 350 mio CHF confirmé Esther Finidori proposée pour le conseil d'administration Lino Finini, directeur des opérations, partira fin 2023 2023: produit de 495 mio CHF, bénéfice avant impôt de 230 mio CHF PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Baloise: Norges Bank détient une part de 3,07% - Sensirion: CS Funds détient une part de 3,06% - Siegfried détient en propre 5,01% - Temenos: Blackrock détient une part de 4,94% - Warteck Invest: Caceis SA détient une part de 5,0036% PRESSE JEUDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES jeudi: - Seco: prévisions conjoncturelles de printemps - Swatch: CP 2022, Bienne - BC du Tessin: résultats 2022 (CP 11:00, Bellinzone) DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: Le déficit commercial japonais a fondu en février Japon: chute de 5,3% de la production industrielle en janvier (chiffre révisé) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - CPH (4,50 CHF) - Roche (9,50 CHF) DIVERS - CH: BNS/Finma: pas de risque de contation des problèmes de banques américaines BNS/Finma: pas de signe de contamination directe de banques suisses Ukraine: l'ambassadeur américain mécontent avec le Seco - international: Les tensions sur le secteur bancaire, nouveau casse-tête pour la BCE Le président sud-coréen au Japon pour un sommet bilatéral crucial DEVISES/TAUX (08h12) - EUR/CHF: 0,9843 - USD/CHF: 0,9286 - future Conf: +303 pb à 143,37% - taux au comptant: 1,113% (mercredi) INDICES BOURSIERS - SMI (mercredi): -1,87% à 10'516 points - SLI (mercredi): -2,75% à 1'655 points - SPI (mercredi): -1,83% à 13'696 points - Dax (mercredi): -3,27% à 14'735 points - CAC 40 (mercredi): -1,79% à 6'886 points

awp-robot/sw/