Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - retour au calme après la tempête des derniers jours - SMI avant-Bourse: +0,81% à 10'601,93 points (8h08) - Dow Jones (jeudi): +1,17% à 32'247 points - Nasdaq Comp (jeudi): +2,48% à 11'717 points - Nikkei 225 (vendredi): +1,20% à 27'334 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Novartis: homologation aux USA pour combinaison Tafinlar et Mekinist extension pédiatrique pour une combinaison en oncologie aux USA - Richemont prévoit une cotation secondaire à Johannesburg - SGS rachète des activités d'Asmecruz en Espagne - Le patron Swatch vise une croissance record cette année SPI: - DKSH: feu vert des actionnaires à toutes les propositions - Interroll 2022: résultat net 82,8 mio CHF (cons. AWP: 81,3 mio) Ebitda 129,3 mio CHF (cons. AWP: 126,9 mio) marge Ebitda 19,5% (cons. AWP: 19,1%) Ebit 105,2 mio CHF (cons. AWP: 102,5 mio) marge Ebit 15,8% (cons. AWP: 15,6%) dividende 32,00 CHF (cons. AWP: 32,24 CHF) - Medacta 2022: résultat net 46,2 mio EUR (cons. AWP: 55,2 mio) marge Ebitda ajustée 27,6% (cons. AWP: 26,9%) Ebitda ajusté 120,4 mio EUR (cons. AWP: 116,9 mio) dividende 0,54 CHF (cons. AWP: 0,68 CHF) 2023: ventes attendues entre 480 et 495 mio EUR marge Ebitda attendue à peu près stable - Medartis: finalisation de l'augmentation de capital de 30 mio CHF - Groupe Minoteries 2021: résultat net 7,3 mio CHF (7,2 mio) 2022: chiffre d'affaires 145,0 mio CHF (142,2 mio) dividende 11,00 CHF (9,00 CHF) - La Bourse suisse ouvre une enquête contre Orell Füssli - Valartis 2022: bénéfice net attendu entre 7 et 8 mio CHF PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Hilti 2022: bénéfice d'exploitation 731 mio CHF (847 mio) résultat net 565 mio CHF (675 mio) 2023: table sur croissance des ventes en ML entre 5-9% - Trifork: les fonds chez Silicon Valley Bank sont assurés ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Ascom: Luxunion S.A. détient une part inférieure à 3% - Kuros: CS Funds détient une part de 4,93% - Medmix: CS Funds détient une part inférieure à 3% - Tecan: FIL Limited détient une part inférieure à 3% - Temenos: Blackrock détient une part de 5,09% - Zur Rose: Blackrock détient une part de 2,49%, Benjamin Leslie Levine 3,02% PRESSE VENDREDI - UBS et Credit Suisse s'opposent à l'idée d'une fusion obligatoire Bloomberg Plainte collective d'actionnaires contre CS aux Etats-Unis Reuters NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES vendredi: - Hilti: CP résultats 2022, Schaan DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE 20.03: - DKSH (2,15 CHF) DIVERS - CH: - international: DEVISES/TAUX (8h15) - EUR/CHF: 0,9869 - USD/CHF: 0,9256 - future Conf: +12 pb à 143,84% - taux au comptant: 1,111% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): +1,93% à 10'719 points - SLI (jeudi): +2,43% à 1'695 points - SPI (jeudi): +2,39% à 14'024 points - Dax (jeudi): +1,57% à 14'967 points - CAC 40 (jeudi): -1,62% à 7'026 points

awp-robot/sw/