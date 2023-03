Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Les investisseurs retiennent leur souffle après Credit Suisse et avant la Fed - SMI avant-Bourse: -1,89% à 10'413,20 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): -1,19% à 31'862 points - Nasdaq Comp (vendredi): -0,74% à 11'631 points - Nikkei 225 (lundi): -1,42% à 26'946 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - L'UBS avale Credit Suisse, avec les garanties de la Confédération UBS paie 3 mrd CHF en actions UBS pour le rachat de CS fusion réalisable sans l'approbation des actionnaires Saudi National Bank: le rachat de CS n'aura "pas d'impact" CS/UBS: 1 action UBS pour 22,4 actions Credit Suisse la fusion est soumise aux conditions habituelles fusion si possible finalisée d'ici fin 2023 pas d'obstacle à la transaction sur le plan de la concurrence Hamers et Körner, condamnés à s'entendre les positions clés aussi vite que possible occupées par du pesonnel UBS mesures de restructuration poursuivies en collaboration avec UBS - La BNS met une ligne de liquidités de 100 mrd CHF à disposition BNS Jordan: liquidités mises à disposition en grande partie étrangères avons accordé le temps nécessaire à CS avec les liquidités réputation primordiale pour l'activité bancaire les actionnaires de CS auraient tout perdu en cas de faillite - La BCE salue les mesures et les décisions des autorités suisses Londres salue l'action des autorités suisses USA: La Fed et le Trésor se félicitent du rachat de Crédit Suisse par UBS Une fusion avec profiterait à l'UBS, selon un expert - CF Berset: impossible de restaurer la confiance seulement avec des liquidités conséquences d'une chute de CS seraient "incalculables" tout a été entrepris pour minimiser les conséquences négatives CF Keller-Suter: solution "solide" pour rassurer les marchés financiers regrettons que CS n'ait pas pu s'en sortir seule reprise par UBS est de nature à restaurer la confiance il s'agit d'une solution commerciale, pas d'un renflouement une faillite de CS était un risque beaucoup trop important la situation ne justifiait pas une intervention en octobre tous les scénarios nécessitaient une garantie de liquidités un démembrement de CS aurait causé une crise financière la Finma se substitue à la Comco pour valider la transaction une nationalisation (TPO) était un risque trop important Le risque pour la Confédération est "gérable" la garantie de la Confédération va à la BNS, pas aux banques Confédération: garantie de 9 mrd CHF à UBS pour d'éventuelles pertes la délégation des finances a approuvé le crédit d'engagement UBS supporterait les 5 1ers mrd de pertes, la Confédération 9 mrd en plus pendant l'aide de l'état, CS ne pourra pas verser de dividende rémunérations variables totalement ou partiellenent interdites Le Conseil fédéral a écarté d'autres scénarios La Confédération a eu recours au droit d'urgence - critiques au CS CS Lehmann: journée "historique, triste et très difficile" marque Credit Suisse maintenue jusqu'à la finalisation reste actif dans le cadre de l'exploitation normale UBS: la fusion renforce notre position globale une grande part des positions Market de CS sont "non-core" Colm Kelleher reste président, Ralph Hamers reste CEO la transaction devrait être bénéficiaire dès 2027 économies annuelles 8 mrd USD d'ici 2027 impact de la fusion sur les effectifs à déterminer (président) les rachats d'actions seront provisoirement interrompus UBS CEO: voulons traiter le "non-core" aussi vite que possible travaillons dur pour répondre aux questions ouvertes UBS CFO: le plan de réduction des coûts est modélisé conservativement UBS confirme sa politique progressive de dividende UBS conserve une forte capitalisation UBS: 3400 milliards d'actifs investis après rachat Credit Suisse UBS président: prématuré pour parler de suppressions d'emplois allons réduire banque d'investissement Credit Suisse quelques semaines ou mois seulement pour finaliser le deal confiant de pouvoir manager le deal avec succès le ratio CET1 reste nettement au-dessus de l'objectif de 13% Finma (Amstad): le capital minimal pour la banque fusionnée sera relevé Finma (Angehrn): ce sera à UBS de désigner la direction de sa filiale CS L'Union syndicale veut une garantie pour les emplois Les directeurs cantonaux des finances saluent la solution adoptée Les partis très critiques - les cantons saluent la décision - Julius Bär: le directeur général a un peu moins gagné en 2022 - Roche: nouvelles données sur Evrysdi confirment l'efficacité contre l'ASM - Swisscom: nouveau représentant de la Confédération chez Swisscom (SUPPRIMER?) SPI: - Aevis 2022: Ebitda +60% à 125-130 mio CHF le bénéfice net va dépasser 60 mio CHF (2021: 4,6 mio) - Hypi Lenzburg: toutes les propositions acceptées en assemblée générale - Orascom DH: ODE augmente le bénéfice de 45% à 1,9 mrd EGP - Bons de la BNS: rendement de 1,170% sur 28 jours et 1,261% sur 168 jours - Talenthouse: deux administrateurs démissionnent PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - LGT voit son bénéfice progresser en 2022 - En Suisse, Google devrait payer 154 millions pour le droit voisin ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Huber+Suhner: Blackrock détient une part de 3,07% - Mobilezone: Blackrock détient une part de 2,94% - Polypeptide: Premier Portfolio détient une part de 4,93% - UBS détient en propre 13,7%/5,003% - Zurich Insurance: UBS Fund Management détient une part de 3,003% PRESSE LUNDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: Métaux précieux: l'once d'or franchit la barre des 2000 USD, à 2006,70 USD/oz La Banque de France plus optimiste pour l'économie française HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - DKSH (2,15 CHF) 21.03: - Also (4,60 CHF) - Hypi Lenzburg (115,00 CHF) 23.03: - Oerlikon (0,35 CHF) - Bellevue (2,00 CHF) DIVERS - CH: - international: DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 0,9873 - USD/CHF: 0,9274 - future Conf: +169 pb à 145,65% - taux au comptant: 1,042% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): -0,98% à 10'614 points - SLI (vendredi): -1,21% à 1'675 points - SPI (vendredi): -0,84% à 13'905 points - Dax (vendredi): -1,33% à 14'768 points - CAC 40 (vendredi): +0,58% à 6'925 points

awp-robot/sw/