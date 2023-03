Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Le rebond se poursuit en attendant la Fed - SMI avant-Bourse: +0,55% à 10'851,89 points (08h00) - Dow Jones (mardi): +0,98% à 32'561 points - Nasdaq Comp (mardi): +1,58% à 11'860 points - Nikkei 225 (mercredi): +1,93% à 27'467 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Roche implique Eli Lilly pour déceler les prémices de la maladie d'Alzheimer - Credit Suisse: le DFF demande la suspension du versement des bonus différés pour l'exercice 2022 - Rachat de CS par UBS: session extraordinaire du Parlement convoquée le secteur bancaire américain se réunit en pleine crise et veut à tout prix rassurer - Un manager de Julius-Bär vend des actions pour près de 6 millions de francs suisses - Kühne+Nagel et Decathlon étendent leur collaboration en Amérique latine - Roche veut améliorer le diagnostic précoce d'Alzheimer avec Eli Lilly - UBS tente de racheter des emprunts fraîchement émis SPI: - Les actionnaires d'Also acceptent toutes les propositions - Pierer étoffe sa direction, nouveau directeur des finances (CFO) - Talenthouse: met en oeuvre une restructuration nouveaux capitaux afflueront dans "les prochains jours" Clare McKeeve et Scott Lanphere quittent le CA PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Syngenta 2022: revenus 33,4 mrd USD (+19%), Ebitda 5,6 mrd USD (+20%) ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Kinarus: Mark Angelo détient une part de 223,24% - Kuros: Hatstone Fund Services détient une part de 5,91% - Schweiter: CS Funds détient une part inférieure à 3% PRESSE MERCREDI - UBS examine la dénonciation du contrat avec Michael Klein (Financial Times) NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mercredi: - BNS: balance des paiements au T4 - Beyond Gravity: CP résultats 2022, Zurich DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: Royaume-Uni: l'inflation remonte à 10,4% sur un an en février HORS DIVIDENDE 23.03: - Oerlikon (0,35 CHF) - Bellevue (2,00 CHF) DIVERS - CH: Une session extraordinaire sur Credit Suisse aura lieu sur le rachat forcé du Crédit Suisse par l'UBS Une seule grande banque est une catastrophe pour la démocratie Le prix de l'électricité va augmenter en 2024, annonce Swissgrid - international: Regard tourné vers la Fed après les turbulences du secteur bancaire Les déposants ont "une confiance forte" dans les banques européennes (BCE) DEVISES/TAUX (08h15) - EUR/CHF: 0,9939 - USD/CHF: 0,9235 - future Conf: -244 pb à 143,39% (mardi) - taux au comptant: 1,008% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): +1,40% à 10'793 points - SLI (mardi): +1,72% à 1'710 points - SPI (mardi): +1,17% à 14'117 points - Dax (mardi): +1,75% à 15'195 points - CAC 40 (mardi): +2,71% à 7'113 points

awp-robot/sw/