AMBIANCE - Morosité au lendemain d'une nouvelle hausse, de 25 points de base, du taux directeur de la Réserve fédérale (Fed) aux Etats-Unis. - SMI avant-Bourse: -0,46% à 10'732,60 points (08h00) - Dow Jones (mercredi): -1,63% à 32'030 points - Nasdaq Comp (mercredi): -1,60% à 11'670 points - Nikkei 225 (jeudi): -0,17% à 27'420 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - La Finma s'explique sur les bases de l'amortissement des instruments AT1 - Sika: la reprise de MBCC doit intervenir au 1er semestre encore devra vendre des parties de MBCC à Cinven et non Ineos (SUPPRIMER?) vend une partie des affaires de MBCC Group à Cinven SPI: - Aluflexpack 2022: Ebitda ajusté 46,6 mio EUR (41,8 mio) marge Ebitda ajustée 13,0% (15,7%) résultat net 4,4 mio EUR (14,2 mio) pas de dividende, hausse des investissements 2023: objectif de chiffre d'affaires confirmé (390-430 mio EUR) objectif d'Ebitda ajusté confirmék (50-55 mio EUR) - Basilea reçoit un paiement d'étape de 5 mio CHF d'Asahi Kasei Pharma - Cosmo 2022: bénéfice après impôt 17,5 mio EUR (2021 21,7 Mio) Alexis de Rosnay quitte le conseil d'administration immédiatement - Helvetia Swiss Property Fund: augmentation de capital finalisée Swiss Property Fund prévoit d'entrer en Bourse au 1er semestre 2024 - Hochdorf 2022: chiffre d'affaires 292,1 mio CHF (303,5 mio) Ebit -20,1 mio CHF (6,5 mio) résultat net -15,8 mio CHF (2,6 mio) endettement net de 56,8 mio CHF (32,7 mio) changements prévus au conseil d'administration cherchons des solutions de financement à long terme l'emprunt hybride pas remboursé à la 1re échéance paiement des intérêts de l'emprunt repoussé d'une année 2023: l'Ebitda devrait être positif (2022: -10,1 mio CHF) - Investis 2022: dividende 2,50 CHF (cons. AWP: 2,50 CHF) chiffre d'affaires 227,55 mio CHF (216 mio) résultat net 151,83 mio CHF (cons. AWP: 152,3 mio) Ebitda av. revalorisations 53,52 mio CHF (53,7 mio) revenus locatifs 58 mio CHF (cons. AWP: 56,4 mio) effet de revalorisations 131 mio CHF (2021: 184 mio) bénéfice net hors revalorisations 94 mio CHF (41,3 mio) 2023: prévisions opérationnelles stables pour les deux activités - Leonteq: l'actionnaire Raiffeisen refuse un point à l'ordre du jour - Liechtensteinische Landesbank revoit sa stratégie pour la Suisse - Meyer Burger 2022: chiffre d'affaires 147,21 mio CHF (cons. AWP: 158,7 mio) résultat net -69,9 mio CHF (cons. AWP: -78,0 mio) Ebitda -34,6 mio CHF (cons. AWP: -42,6 mio) liquidités de 293,2 mio CHF en fin d'année candidature à un programme de soutien de l'UE capacités de le nouvelle usine américaine revues à la hausse - Nebag ne versera que 58 centimes par action au lieu de 59 centimes - Novavest: les actionnaires ont accepté toutes les propositions - Zur Rose 2022: Ebitda ajusté -69,7 mio CHF (cons. AWP: -72,1 mio) Ebitda -77,7 mio CHF (cons. AWP: -71,0 mio) résultat net -171,1 mio CHF (cons. AWP: -151,8 mio) seuil de rentabilité Ebitda (ajusté) attendu pour 2024 objectif de marge Ebitda à moyen terme de 8% confirmé changement de nom, "Docmorris AG" à partir du 4 mai 2023 2023: recul du chiffre d'affaires aux alentours de 5% amélioration de l'Ebitda justé à -20 mio/-40 mio CHF investissements de 30 à 40 mio CHF PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX ràs ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Datacolor: l'hoirie Keller Dubach Anne sous 3%; Werner Dubach 83,74% - Mobilezone: Swisscanto détient une part de 3,0256% - Temenos: CS Funds détient une part inférieure à 3% - UBS: Blackrock détient une part de 4,98% - Zurich Insurance détient en propre 3,002% PRESSE JEUDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES jeudi: - BNS: appréciation de la politique monétaire (avec CP) DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: Revenir à une inflation à 2% sera "long et difficile" (Powell/Fed) USA: la Fed abaisse sa prévision de croissance pour 2023 et 2024 HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Oerlikon (0,35 CHF) - Bellevue (2,00 CHF) DIVERS - CH: L'OTAN tempère les attentes suisses pour des exercices militaires - international: La Bourse de cryptomonnaies Coinbase menacée de poursuites par la SEC DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 0,9989 - USD/CHF: 0,9149 - future Conf: -119 pb à 142,20% (mercredi) - taux au comptant: 1,055% (mercredi) INDICES BOURSIERS - SMI (mercredi): -0,10% à 10'782 points - SLI (mercredi): -0,03% à 1'710 points - SPI (mercredi): +0,04% à 14'123 points - Dax (mercredi): +0,14% à 15'216 points - CAC 40 (mercredi): +1,68% à 7'131 points

