Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Digestion des décisions de politique monétaire - SMI avant-Bourse: -0,59% à 10'655,54 points (08h00) - Dow Jones (jeudi): +0,23% à 32'105 points - Nasdaq Comp (jeudi): +1,01% à 11'787 points - Nikkei 225 (vendredi): -0,13% à 27'385 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ABB: nouveau programme de rachat d'actions pour un milliard - S&P abaisse la note des emprunts AT1 de Credit Suisse à "défaut" - Salaire stable en 2022 pour le patron de Swiss Life, Patrick Frost SPI: - Autoneum: l'assemblée générale a accepté toutes les propositions - BB Biotech: toutes les propositions acceptées par les actionnaires - CFT 2022: résultat d'exploitation de 94,2 mio CHF (2021: 73,2 mio CHF) bénéfice net après minoritaire 89,1 mio CHF (65,3 Mio) dividende de 5,50 francs suisses/action (2021: 5,00 francs suisses/action) dividende supplémentaire : 1 nouvelle action pour 100 détenues - Comet: nomme André Grede directeur de la technologie propose l'élection d'Irene Lee et Paul Boudre au CA - Cosmo: un administrateur a acheté pour 2 millions de francs suisses d'actions - Edisun Power 2022: chiffre d'affaires 18,97 mio CHF (17,16 mio) résultat net 10,23 mio CHF (4,51 mio) Ebitda 14,15 mio CHF (13,04 mio) dividende 1,60 CHF (1,10 CHF) marge Ebitda 74,6% (76,0%) 2023: l'exercice 2023 a bien commencé - Evolva propose l'élection de Stephan Schindler au poste de président le regroupement des actions dans une proportion de 250:1 - Orascom DH: discussions pour la vente du projet O-West arrêtées - Schaffner S1: croissance ventes de plus de 5% la marge Ebit est ds la fourchette sup des 10-12% visée - Zehnder: les actionnaires valident l'ensemble des propositions PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Cembra: Blackrock détient une part de 2,98% - Kuros: CS Funds détient une part inférieure à 3% - Talenthouse: Roman Scharf détient une part de 54,45% - UBS détient en propre 13,95%/4,91% - VAT: Capital Group détient une part de 5,955% PRESSE VENDREDI - PCS: pas de plainte contre l'amortissement des AT1 (The Credit Roundtable) NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES vendredi: - Salt: CP résultats 2022, Zurich DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: Japon: l'inflation décélère à 3,1% en février HORS DIVIDENDE 27.03: - Givaudan (67,00 CHF) - ABB (0,84 CHF) - Zehnder (1,80 CHF) - BB Biotech (2,85 CHF) DIVERS - CH: - international: DEVISES/TAUX (xxhxx) - EUR/CHF: 0,9935 - USD/CHF: 0,9173 - future Conf: +49 pb à 142,69% (jeudi) - taux au comptant: 1,105% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): -0,59% à 10'719 points - SLI (jeudi): -0,47% à 1'702 points - SPI (jeudi): -0,37% à 14'070 points - Dax (jeudi): -0,04% à 15'210 points - CAC 40 (jeudi): +0,37% à 7'139 points

