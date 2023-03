Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Bonnes résolutions en entame de semaine, mais les craintes autour du secteur bancaire demeurent vives. Deutsche Bank en première ligne. - SMI avant-Bourse: +0,76% à 10'715,24 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): +0,41% à 32'238 points - Nasdaq Comp (vendredi): +0,31% à 11'824 points - Nikkei 225 (lundi): +0,42% à 27'500 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Credit Suisse: le CEO Ulrich Körner lance un appel aux employés des poursuites contre la direction à l'étude la fusion avec UBS ne met pas en danger l'industrie suisse clarifications exigées en commission le PS exige une commission d'enquête parlementaire a déjà retiré plusieurs milliards du fonds de garantie le Centre veut augmenter les fonds propres des banques majorité de Suisses sceptiques sur le rachat par UBS - Rémunération en repli pour le patron de Lonza en 2022 - Novartis: succès avant terme d'une étude sur Kisqali contre le cancer du sein - UBS, "bien trop grande pour la Suisse", doit être divisée (Christoph Blocher) SPI: - Calida: départ du CEO, changements au conseil d'administration Felix Sulzberger proposé à la présidence du conseil d'administration départ du président Hoejsgaard et de l'administrateur Morscher - Epic Suisse 2022: revenus locatifs 61,5 mio CHF (58,6 mio) taux de vacance 5,8% (7,6%) Ebitda hors revalorisations 43,08 (48,9) mio CHF bénéfice net hors revalorisations 32,6 (28,6) mio CHF dividende proposé de 3,00 CHF par action 2023: hausse attendue à près de 4% des revenus locatifs - La BC de Glaris veut introduire une bande de capital - Changements à la direction de VP Bank PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ràs ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Bachem: Capital Group détient une part de 4,94% - Calida: la famille Kellenberger confirme son engagement à moyen terme - Cembra: Blackrock détient une part de 3,21% - Gurit: Hansjörg Graf détient une part de 5,06% - UBS: Blackrock détient une part de 5,24%, Artisan Partners <3% - Zur Rose: JPMorgan détient une part de 13,901%/6,52%, UBS Group 19,95% PRESSE LUNDI - La place financière suisse reste forte pour le patron de Julius Bär Le Temps NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES lundi: - KOF Consensus Forecast DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ràs - international: ràs HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Zehnder (1,80 CHF) - BB Biotech (2,85 CHF) - Givaudan (67,00 CHF) - ABB (0,84 CHF) 28.03: - SPS (3,40 CHF) 29.03: - Belimo (8,50 CHF) 30.03: - SGS (80,00 CHF) - Implenia (0,40 CHF) - Sika (3,20 CHF) - Schindler (4,00 CHF) - Swisscom (22,00 CHF) DIVERS - CH: Efficience des cantons: un gain potentiel de 13 milliards de francs suisses (PwC) - international: L'Allemagne frappée par une "méga-grève" dans les transports "L'inaction climatique" des Etats pour la 1e fois devant la CEDH USA: récession et inflation supérieure à 4% en 2023 (économistes) Dans le Mississippi, l'aide afflue après les tornades dévastatrices La banque en faillite SVB rachetée par First Citizens DEVISES/TAUX (08h17) - EUR/CHF: 0,9892 - USD/CHF: 0,9193 - future Conf: +28 pb à 142,97% (vendredi) - taux au comptant: 1,054% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): -0,79% à 10'634 points - SLI (vendredi): -1,25% à 1'680 points - SPI (vendredi): -0,93% à 13'939 points - Dax (vendredi): -1,66% à 14'957 points - CAC 40 (vendredi): -1,63% à 7'015 points

awp-robot/sw/