Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - A la recherche d'un nouveau souffle pour entamer le deuxième trimestre, après un premier partiel volatile - SMI avant-Bourse: -0,01% à 11'031,24 points (08h02) - Dow Jones (vendredi): +1,26% à 33'274 points - Nasdaq Comp (vendredi): +1,74% à 12'222 points - Nikkei 225 (lundi): +0,52% à 28'187 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - UBS: Sergio Ermotti apaise les craintes sur la taille de la banque - Holcim finalise l'acquisition de Duro-Last-Dachsystemen - Swatch: la Comco n'ouvrira finalement pas de procédure sur Nivarox - Temenos: plusieurs changements en vue au conseil d'administration SPI: - Addex récolte 5 mio USD auprès d'un investisseur institutionnel - Adval Tech 2022: dividende 0 CHF (2,00 CHF) prestation totale 187,4 mio CHF (170,8 mio) Ebit 0,6 mio CHF (9,2 mio) résultat net -2,3 mio CHF (5,9 mio) - Autoneum finalise l'acquisition de Borgers Automotive - La BCBE autonomise la plateforme de rénovation immobilière Myky - BKW désigne Martin Zwyssig au poste de CFO - Burkhalter 2022: chiffre d'affaires 800,8 mio CHF (539,5 mio) Ebit 48,1 mio CHF (29,3 mio) résultat net 38,5 mio CHF (23,9 mio) dividende 4,25 CHF (3,80 CHF) 2023: BPA stable, voire en hausse - Obseva 2022: résultat net -29,9 mio USD (-53,0 mio) 8,4 millions de dollars de liqudités fin 2022 - PolyPeptide nomme Juan-José au poste de CEO Lalit Ahluwalia au poste de CFO au 1er mai - Vontobel voit de l'argent frais affluer ces derniers mois PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Migros: une nouvelle instruction ouverte contre Damier Piller - Cutiss franchit une étape dans le développement clinique de sa peau de culture ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Credit Suisse: Blackrock détient une part de 5,18% - Polypeptide: Blackrock détient 3,12% - Temenos: Blackrock détient une part de 5,11% - Zur Rose: UBS Group AG détient une part de 20,29% PRESSE WEEK-END ET LUNDI - UBS-CS: entre 20 et 30% des emplois pourraient être supprimés SonntagsZeitung NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES lundi: - Indices PMI des directeurs d'achat mars - Alpine Select: résultats 2022 (définitifs) DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: OFS: inflation mars +2,9% sur un an (+3,4% en février) IPC +0,2% en mars sur un mois (+0,7% en février) - international: Chine: l'activité manufacturière s'est essoufflée en mars (indice indépendant) Japon: nouvelle baisse du moral des grandes entreprises manufacturières HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Leonteq (4,00 CHF) - Intershop (50,00 CHF) 04.04: - Inficon (18,00 CHF) - Forbo (23,00 CHF) 06.04: - Vontobel (3,00 CHF) - Schweiter (20,00 CHF) DIVERS - CH: ràs - international: ràs DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 0,9918 - USD/CHF: 0,9181 - future Conf: +5 pb à 141,85% (vendredi) - taux au comptant: 1,227% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): +0,67% à 11'106 points - SLI (vendredi): +0,76% à 1'756 points - SPI (vendredi): +0,73% à 14'547 points - Dax (vendredi): +0,69% à 15'629 points - CAC 40 (vendredi): +1,88% à 7'322 points

awp-robot/sw/