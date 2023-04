Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Tentative de rebond après l'envolée du pétrole de la veille - SMI avant-Bourse: +0,14% à 11'108,03 points (08h04) - Dow Jones (lundi): +0,98% à 33'601 points - Nasdaq Comp (lundi): -0,27% à 12'189 points - Nikkei 225 (mardi): +0,26% à 28'262 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Givaudan finalise l'acquisition du portefeuille cosmétique d'Amyris - Guy Parmelin: CS et UBS tiennent aux contrats d'apprentissage SPI: - Addex: dipraglurant efficace pour certains symtômes de la maladie de Parkinson - Alpine Select propose un dividende de 1 franc par action - Clariant finalise la vente d'activités en Amérique du nord - Dufry propose d'élire un nouvel administrateur - ENR Russia 2022: résultat net 0,18 mio CHF (3,34 mio) - HBM 2022/23: perte annuelle attendue à 146 millions de francs suisses - Leclanché décroche une commande pour deux ferries hybrides - Montana Aerospace 2022: Ebitda ajusté 134,2 mio EUR (56,1 mio) résultat net -36,8 mio EUR (-49,4 mio) évalue options pour le segment Energy, dont une IPO 2023: objectifs de ventes et d'Ebitda confirmés ventes de 1,5 mrd EUR, Ebitda ajust 130-150 mio EUR vise FCF positif et bénéfice net - Relief: invitation à une AG extraordinaire, split d'action inversé fusion des actions en prévision d'une cotation au Nasdaq demande une fusion des action dans un rapport de 400 à 1 - SHL: Bernd Altpeter nommé co-CEO des activités en Allemagne - Skan: la direction a vendu des actions pour un montant de 24 millions de francs suisses - SoftwareOne: Brian Duffy nommé CEO - Spice Private Equity décoté au 14 avril - Valartis 2022: produit d'exploitation 20,6 mio CHF (13,2 mio) résultat net 7,2 mio CHF (5,9 mio) - Valora: annulation des actions restantes, décotation de SIX le 17 avril - Wisekey: convoque une AG extraordinaire autour de sa filiale Sealsq PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Glencore veut fusionner avec le canadien Teck qui dit non - SIX: le volume de négoce de la Bourse suisse en progression en mars ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Accelleron: CS Funds détient une part de 3,04% - Huber+Suhner: Blackrock détient une part de 3,01% - UBS: Blackrock détient une part de 4,95% PRESSE MARDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mardi: - OFS: statistiques d'hébergement février - Mobilière: CP résultats 2022 - Credit Suisse: as. g., Zurich - Endress + Hauser: CP résultats 2022 - Comco: CP annuelle, Berne DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: Allemagne: bond de 4% des exportations en février HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Inficon (18,00 CHF) - Forbo (23,00 CHF) 06.04: - Vontobel (3,00 CHF) - Schweiter (20,00 CHF) DIVERS - CH: - international: DEVISES/TAUX (08h17) - EUR/CHF: 0,9949 - USD/CHF: 0,9133 - future Conf: -45 pb à 141,40% (lundi) - taux au comptant: 1,217% (lundi) INDICES BOURSIERS - SMI (lundi): -0,12% à 11'093 points - SLI (lundi): -0,37% à 1'749 points - SPI (lundi): -0,17% à 14'522 points - Dax (lundi): -0,31% à 15'581 points - CAC 40 (lundi): +1,14% à 7'346 points

awp-robot/sw/