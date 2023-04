Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE Calme plat avant le weekend pascal - SMI avant-Bourse: -0,11% à 11'103,37 points (08h02) - Dow Jones (mercredi): +0,24% à 33'483 points - Nasdaq Comp (mercredi): -1,07% à 11'997 points - Nikkei 225 (jeudi): -1,28% à 27'458 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - CF: CS doit examiner la restitution des rémunérations variables déjà versées Le CF veut supprimer ou réduire de 50% ou 25% les bonus UBS doit intégrer plus de critères dans le versement des bonus - Holcim: Jan Jenisch devra être adoubé par les actionnaires SPI: - DKSH et Stilla Technologies étendent leur partenariat en Thaïlande - Feu vert généralisé à l'AG de Fundamenta - Groupe Minoteries: proposition de dividende relevée à 15 francs suisses par action - Mobilezone: l'assemblée générale a accepté toutes les propositions - Nebag 2022: perte nette de 3,1 mio CHF (2021: bénéfice net de 7,2 mio CHF) performance nette négative à hauteur de 3,48% 2023: marchés financiers instables et hauses des taux attendus - PSP: l'assemblée générale accepte toutes les propositions - Rieter: Peter Spuhler et Martin Haefner achètent chacun 7% des actions - SF Urban: les actionnaires ont accepté tous les points à l'ordre du jour - Tornos: feu vert des actionnaires à toutes les propositions - Valartis: l'actionnaire Beat Kähli se désengage PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Le fonds Helvetica Swiss Living veut lever 150 millions de francs suisses ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Alpine Select: Trinsic AG détient une part de 20,59% - Holcim: Dodge & Cox International Stock Fund détient une part inférieure à 3% - Partners Group: Blackrock détient une part de 5,01% - Rieter: l'actionnaire Tessenderlo détient encore 1,16% - Youngtimers: Ricardo Da Silva Oliveira détient 27,5%, Morman Hansen plus de 3% PRESSE JEUDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: Seco: le taux de chômage recule à 2,0% en mars - international: ras HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Vontobel (3,00 CHF) - Oneswissbank (0,15 CHF) - Schweiter (20,00 CHF) DIVERS - CH: ras - international: ras DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 0,9882 - USD/CHF: 0,9067 - future Conf: +46 pb à 141,39% (mercredi) - taux au comptant: 1,224% (mercredi) INDICES BOURSIERS - SMI (mercredi): +0,38% à 11'115 points - SLI (mercredi): -0,33% à 1'740 points - SPI (mercredi): +0,18% à 14'516 points - Dax (mercredi): -0,53% à 15'520 points - CAC 40 (mercredi): -0,40% à 7'316 points

awp-robot/