Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Sur la réserve avant l'inflation aux Etats-Unis et le procès-verbal de la dernière réunion de la Réserve fédérale. Rimbanbelle d'actions traitées hors dividende, à commencer par UBS et Zurich Insurance - SMI avant-Bourse: -0,33% à 11'227,88 points (08h02) - Dow Jones (mardi): +0,29% à 33'685 points - Nasdaq Comp (mardi): -0,43% à 12'032 points - Nikkei 225 (mercredi): +0,71% à 28'121 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Adecco CEO: améliorer le "Storytelling" du groupe - UBS-Credit Suisse: le National désavoue le gouvernement SPI: - Mobimo: feu vert à toutes les propositions en assemblée générale - U-blox T1: chiffre d'affaires 166 mio CHF (cons. AWP: 187,2 mio) 2023: prévisions confirmées PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - WWZ: départ d'un membre de la direction ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Addex détient en propre 23,01%/74,96% - Julius Bär: Norges Bank détient une part inférieure à 3% - Lonza: Blackrock détient une part de 9,93% - Metall Zug: Buhofer Trust I détient une part de 67,55% - Meyer Burger: Swisscanto détient une part inférieure à 3% - Polypeptide: Blackrock détient une part de 3,14% - Rieter: Luc Tack détient une part inférieure à 3% - Santhera: JPMorgan détient une part de 89,172% - Valartis: Beat Kähli détient une part inférieure à 3% - Zur Rose: PLusieurs changements dans la participation PRESSE MERCREDI - ràs NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mercredi: - AFF/BNS: emprunt Confédération, résultat DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ràs - international: ràs HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Tornos (0,30 CHF) - UBS (0,55 USD) - Zug Estates (41,00 CHF) - Zurich Insurance (24,00 CHF) - Mobilezone (0,90 CHF) 13.04: - Mobimo (10,00 CHF) 14.04: - Komax (5,50 CHF) - Swiss Re (6,40 USD) - VZ Holding (1,74 CHF) DIVERS - CH: Les prix des logements résistent aux taux d'intérêt - international: ràs DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 0,9858 - USD/CHF: 0,9021 - future Conf: -88 pb à 141,58% (mardi) - taux au comptant: 1,133% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): +0,31% à 11'265 points - SLI (mardi): +0,48% à 1'765 points - SPI (mardi): +0,38% à 14'704 points - Dax (mardi): +0,37% à 15'655 points - CAC 40 (mardi): +1,01% à 7'390 points

awp-robot/sw/