AMBIANCE - hésitante après les Minutes de la Fed - SMI avant-Bourse: +0,03% à 11'235,19 points (08h00) - Dow Jones (mercredi): -0,11% à 33'647 points - Nasdaq Comp (mercredi): -0,85% à 11'929 points - Nikkei 225 (jeudi): +0,20% à 28'139 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Credit Suisse: la faîtière des banquiers assure comprendre le non du National le Conseil national a "échoué" aux yeux de la presse Economiesuisse fustige l'attitude blocage de l'UDC et du PS - Givaudan T1: chiffre d'affaires 1773 mio CHF (cons. AWP: 1788 mio) croissance organique 3,6% (cons. AWP: 2,8%) revenus parfums 837 mio CHF (cons. AWP: 829 mio) revenus arômes 936 mio CHF (cons. AWP: 971 mio) les hausses de prix se poursuivent confirme son objectif de croissance organique de 4-5% à moyen terme - Swiss Re: Sergio Ermotti reconduit pro forma à la présidence de Swiss Re - VAT T1: chiffre d'affaires 232,7 mio CHF (cons. AWP: 219 mio) entrées de commandes 136 mio CHF (cons. AWP: 181 mio) carnet de commmandes de 416,4 mio CHF (fin 2022: 517,7 mio CHF) 2023: marge Ebitda attendue dans le bas de la fourchette de 32-37% bénéfice net probablement inférieur à celui de 2022 investissements attendus entre 80-85 mio CHF retour à la croissance attendu en 2024 SPI: - Igea: amende de 100'000 francs suisses de SIX pour violation du règlement de cotation - Leclanché: contrat avec le fabricant croate d'équipements ferroviaires Koncar - LM Group 2022: résultat net -15,1 mio EUR (-13,3 mio) T1: revenus +38% sur un an, réservations +20 Ebitda ajusté attendu en hausse de 30% environ 2023: vive croissance et bonne rentabilité attendue - LUKB T1: bénéfice net 61,2 mio CHF (55,6 mio) résultat d'exploitation 70,2 mio CHF (70,1 mio) afflux net argent frais 547 mio CHF (419 mio) PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Achiko: Negma Group dispose de 20,47% - Addex: Armistice Capital LLC dispose de 6,94%; Armistice Capital MF de 75,76% - Credit Suisse: Blackrock dispose de 5,1% - Huber+Suhner: Blackrock dispose de 3,05% - Obseva: Ernest Loumaye dispose de 7,66% - Polypeptide: Blackrock dispose de 3,1% - Talenthouse: Roman Scharf détient 54,45%; Erik Jonas Petter Fällström 22,63% - Temenos: Blackrock dispose de 5% - Zur Rose: UBS Group détient 19,71% PRESSE JEUDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES jeudi: ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: Le marché de l'emploi se replie quelque peu - international: Chine: rebond des exportations pour la première fois en six mois HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Mobimo (10,00 CHF) 14.04: - Swiss Re (6,40 USD) - VZ Holding (1,74 CHF) - Komax (5,50 CHF) DIVERS - CH: Performance positive pour les caisses de pension en mars (UBS) - international: Les banques françaises financent fortement les énergies fossiles DEVISES/TAUX (08h15) - EUR/CHF: 0,9853 - USD/CHF: 0,8969 - future Conf: +170 pb à 143,16% (mercredi) - taux au comptant: 1,176% (mercredi) INDICES BOURSIERS - SMI (mercredi): -0,30% à 11'232 points - SLI (mercredi): -0,39% à 1'758 points - SPI (mercredi): +0,08% à 14'716 points - Dax (mercredi): +0,31% à 15'704 points - CAC 40 (mercredi): +0,99% à 7'397 points

