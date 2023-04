Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Regain de prudence au sortir d'une semaine faste - SMI avant-Bourse: +0,75% à NA'NA points (06h31) - Dow Jones (vendredi): -0,42% à 33'886 points - Nasdaq Comp (vendredi): -0,35% à 12'123 points - Nikkei 225 (lundi): +0,16% à 28'540 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Roche détaille un succès clinique contre le cancer du foie - Deux plaintes contre la Suisse liées au rachat de Credit Suisse Les autorités US autorisent le rachat des filiales US de CS par UBS SPI: - Bossard T1: chiffre d'affaires 304,5 mio CHF (cons. AWP: 300,1 mio) ventes Europe 170,9 mio CHF (cons. AWP: 165,6 mio) ventes Amérique 85,3 mio CHF (cons. AWP: 83,3 mio) ventes Asie 48,3 mio CHF (cons. AWP: 52,0 mio) - Cicor T1: entrées de commandes 95 mio CHF (92,7 mio) chiffre d'affaires 96 mio CHF 2023: ventes attendues à 360-400 mio CHF (avant: 350-400 mio) - SHL Telemedicine reporte la publication du rapport annuel au 11 mai - Sulzer T1: entrées de commandes groupe 1069,8 mio CHF (cons. AWP: 904 mio) entrées de commandes services 325,1 mio CHF (cons. AWP: 309 mio) entrées de commandes Chemtech 274,9 mio CHF (cons. AWP: 231 mio) entrées commandes Flow Equipment 469,9 mio CHF (cons AWP: 364 mio) T2: entrées de commandes attendues stables 2023: table sur une demande solide objectifs confirmés PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ràs ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Coltene: CS Funds détient une part de 2,997% - Peach Property: la part en propre passe sous 3% - Tecan: Candriam Luxembourg détient une part de 3,01% - UBS détient en propre 14,21%/4,93% PRESSE LUNDI - ràs NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES lundi: - Flughafen Zürich: statistiques mars DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ràs - international: ràs HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Julius Bär (2,60 CHF) - Elma (2,00 CHF) - Emmi (14,50 CHF) 18.04: - Adecco (2,50 CHF) - TX Group (4,50 CHF) - Comet (3,70 CHF) 19.04: - Bossard (5,50 CHF) 20.04: - Tecan (2,90 CHF) - Ascom (0,20 CHF) - Bell (7,00 CHF) - Luzerner KB (12,50 CHF) DIVERS - CH: La Suisse "moins fiable", selon l'ex-négociateur en chef de l'UE - international: Un destroyer américain a navigué dans le détroit de Taïwan Premier vol test pour Starship, la plus grande fusée du monde DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 0,9816 - USD/CHF: 0,8930 - future Conf: -91 pb à 142,38% (vendredi) - taux au comptant: 1,112% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): +0,75% à 11'343 points - SLI (vendredi): +0,58% à 1'773 points - SPI (vendredi): +0,86% à 14'860 points - Dax (vendredi): +0,50% à 15'808 points - CAC 40 (vendredi): +1,66% à 7'520 points

awp-robot/sw/