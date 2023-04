Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - positive, soutenue par des données conjoncturelles encourageantes de Chine - SMI avant-Bourse: +0,26% à 11'341,45 points (08h01) - Dow Jones (lundi): +0,30% à 33'987 points - Nasdaq Comp (lundi): +0,28% à 12'158 points - Nikkei 225 (mardi): +0,49% à 28'655 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Pizzas Buitoni: Nestlé trouve un accord avec des familles de victimes - Novartis essuie un nouvel échec aux USA dans son litige sur le Gilenya - Roche: résultats prometteurs en phase Ib pour divarasib (tumeurs solides) - Sika T1: chiffre d'affaires 2326 mio CHF (cons. AWP: 2387 mio) conjoncture dans la construction plus faible qu'au T1 2022 marge dans les matériaux a pu être "substantiellement" relevée compte toujours finaliser le rachat de MBCC au 1er semestre 2023 confirme objectifs 2023 2023: croissance ventes (hors MBCC) en ML attendue à 6-8% table sur forte hausse de l'EBIT (hors MBCC) - UBS pourra utiliser ses titres pour financer le rachat de CS - A&M décroche un mandat de la Confédération pour la fusion UBS-CS SPI: - Basilea: retard dans l'homologation de Ceftobiprol aux USA pas d'impact sur les objectifs - Bossard: les actionnaires ont accepté les dividendes de 5,50/1,10 francs suisses - DKSH collabore avec Mettler Toledo à Taïwan - Flughafen Zürich: 2,08 millions de passagers en mars (+58% sur un an) nombre de passagers en mars à 86% du niveau de 2019 CA des commerces +36,7% à 44,7 millions de francs suisses en mars - BC de Lucerne: le dividende de 12,50 francs suisses par titre passe la rampe - Spexis: engagement de capital à hauteur de 4,5 mio USD l'étude Copilot doit recruter ses premiers patients dès juin PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Société Générale Private Banking Suisse complète sa direction - Banque CIC: le COO Matthias Kälin rejoint la direction générale ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Carlo Gavazzi: Stefano Premoli détient 4,95%, la famille Gavazzi 4,95% - Credit Suisse: Blackrock détient une part de 5,08% - Huber+Suhner: Blackrock détient une part de 3,01% - Mobilezone: Swisscanto détient une part inférieure à 3% - Temenos: Blackrock détient une part de 4,98% - Zur Rose: Blackrock détient une part de 2,78% PRESSE MARDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - Villars: résultats 2022 DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: Chine: rebond des ventes au détail en mars, +10,6% sur un an HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Comet (3,70 CHF) - Adecco (2,50 CHF) - TX Group (4,50 CHF) 19.04: - Bossard (5,50 CHF) 20.04: - Luzerner KB (12,50 CHF) - Bell (7,00 CHF) - Tecan (2,90 CHF) - Ascom (0,20 CHF) 21.04: - Vetropack (1,00 CHF) - Bucher (13,00 CHF) - Orior (2,50 CHF) - Bachem (0,75 CHF) - Coltene (3,30 CHF) - Georg Fischer (1,30 CHF) - Geberit (12,60 CHF) - Sulzer (3,50 CHF) DIVERS - CH: Alain Berset rencontre Olaf Scholz et le président allemand - international: DEVISES/TAUX (08h13) - EUR/CHF: 0,9824 - USD/CHF: 0,8983 - future Conf: 46 pb 142,19% (lundi) - taux au comptant: 1,076% (lundi) INDICES BOURSIERS - SMI (lundi): -0,27% à 11'312 points - SLI (lundi): -0,46% à 1'765 points - SPI (lundi): -0,10% à 14'845 points - Dax (lundi): -0,11% à 15'790 points - CAC 40 (lundi): +0,23% à 7'498 points

awp-robot/