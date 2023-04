Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - sur la retenue après la baisse de Wall Street jeudi - SMI avant-Bourse: -0,06% à 11'384,03 points (08h03) - Dow Jones (jeudi): -0,33% à 33'787 points - Nasdaq Comp (jeudi): -0,80% à 12'060 points - Nikkei 225 (vendredi): -0,22% à 28'594 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Holcim T1: chiffre d'affaires 5725 mio CHF (cons. AWP: 5659 mio) revenus périmètre comparable 8% (cons. AWP: 6,7%) Ebit ajusté 493 mio CHF (cons. AWP: 460 mio) 2023: table sur croissance organique supérieure à 6% Ebit doit progresser de 10% (base comparable) table sur marge Ebit récurrente supérieure à 16% flux de trésorerie disponible environ 3 mrd CHF relève ses prévisions CEO: croissance en Europe due au relèvement des prix hausse des volumes attendue en Chine ces prochains mois SPI: - Vontobel T1: avoirs sous gestion 211,7 mrd CHF (fin 2022: 204,4 mrd) argent nouveau -0,4 mrd CHF argent nouveau WM +1,4 mrd CHF, AM -1,8 mrd CFO: banque a bénéficié de plus d'afflux d'argent de CS que normal - BB Biotech T1: résultat net -254 mio CHF (-300 mio) - EFG International T1: bénéfice net aupérieur à 90 mio CHF avoirs sous gestion à 145 mrd CHF T1: marge d'exploitation à 95 pb, ratio coûts/revenus à 70% - Highlight Groupe 2022: chiffre d'affaires 523,8 mio CHF (508,2 mio) résultat d'exploitation 14,6 mio CHF (28,6 mio CHF) - Kardex: feu vert des actionnaires à toutes les propositions - Leclanché: SIX ouvre une enquête - Valiant: table sur bénéfice net 2023 en hausse PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - La Centrale de lettres de gage prévoit neuf émissions en 2023 - Glencore T1: production cuivre -5% à 244'10 tonnes T1: extraction charbon -6% à 26,9 mio tonnes 2023: vers un dépassement objectif Ebit négoce (2,2-3,2 mrd USD) ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Addex: Armistice CM Fund détient 70,49%, Armistice Capital moins de 3% - Huber+Suhner: Blackrock détient une part de 2,9996% - Peach Property: LBBW AM Investmentgesellschaft mbH détient une part de 3,53% - UBS détient en propre 14,18%/5,01% - Zur Rose: Blackrock détient une part de 2,95% PRESSE VENDREDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES vendredi: - EEII: résultats 2023 - Assemblée générale: Allreal, Arbonia, Cembra, Edisun Power, EFG International Medartis, Pierer Mobility, Starrag DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: Japon: inflation stable en mars HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Bachem (0,75 CHF) - Bucher (13,00 CHF) - Coltene (3,30 CHF) - Geberit (12,60 CHF) - Georg Fischer (1,30 CHF) - Orior (2,50 CHF) - Sulzer (3,50 CHF) - Vetropack (1,00 CHF) 24.04: - BVZ (15,00 CHF) - Kardex (3,50 CHF) - Lindt&Sprüngli N/PS (1300,00 CHF/130,00 CHF) - Nestlé (2,95 CHF) - Rieter (1,50 CHF) DIVERS - CH: - international: Les prix des billets d'avion explosent mais les compagnies font le plein USA: candidature de Biden pour 2024 attendue la semaine prochaine DEVISES/TAUX (08h15) - EUR/CHF: 0,9793 - USD/CHF: 0,8933 - future Conf: -70 pb à 142,46% (jeudi) - taux au comptant: 1,105% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): +0,21% à 11'391 points - SLI (jeudi): +0,20% à 1780 points - SPI (jeudi): +0,21% à 14'947 points - Dax (jeudi): -0,62% à 15'796 points - CAC 40 (jeudi): +0,07% à 7539 points

awp