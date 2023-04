Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - optimisme avant les nombreux résultats d'entreprises US - SMI avant-Bourse: +0,42% à 11'515,52 points (08h00) - Dow Jones (lundi): +0,20% à 33'875 points - Nasdaq Comp (lundi): -0,29% à 12'037 points - Nikkei 225 (mardi): +0,11% à 28'625 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ABB T1: Ebita opérationnel 1277 mio USD (cons. AWP: 1137 mio) marge Ebita opérationnelle 16,3% (cons. AWP: 15,1%) chiffre d'affaires 7859 mio USD (cons. AWP: 7518 mio) entrées de commandes 9450 mio USD (cons. AWP: 8358 mio) résultat net 1036 mio USD (cons. AWP: 877 mio) hausse des entrées de commandes dans 3 domaines sur 4 ratio Book-to-Bill à 120% pas de goulets d'étranglement particuliers dans l'approvisionnement environ 200 mio USD d'effet de taxe soutiennent le résultat T2: croissance recettes à deux chiffres et meilleure marge EBITA dernier jour cotation à NYSE prévu le 22 mai reste engagé sur le marché américain, 24% du chiffre d'affaires total 2023: croissance du chiffre d'affaires comparable d'au moins 10% amélioration marge EBITA opérationnelle attendue entend retirer ses ADR de la Bourse de New York - Kühne+Nagel T1: Taux de conversion 26% (cons. AWP: 22,3%) produit brut 2394 mio CHF (cons. AWP: 2297 mio) Ebit 612 mio CHF (cons. AWP: 516 mio) résultat net 462 mio CHF (832 mio) chiffre d'affaires net 6748 mio CHF (10'158 mio) normalisation rapide après le contexte particulier de 2021/22 résultat T1 record dans un environnement d'affaires ordinaire - Nestlé T1: croissance organique +9,3% (cons. AWP: +7,3%) RIG -0,5% (cons. AWP: -2,2%) chiffre d'aff. groupe 23'470 mio CHF (cons. AWP: 23'241 mio) croissance org. Europe +9,7% (T1: 2022: +6,9%) croissance org. Amérique du Nord +11,6% (T1: 2022: +9,9%) hausse des prix de 9,8% (T4 2022: 10,1%; T1 2022: +5,2%) la croissance RIG sous pression, optimisation de portefeuille croissance organique Health Science 2,8% (T1 2022: +5,6%) croissance organique AOA 10,4% (T1 2022: +6,0%) croissance org. Amérique latine +12,8% (T1 2022: +12,5%) croissance organique Chine élargie 3,1% (T1 2022: +3,4%) Purina en premier moteur de croissance RIG négative pour l'eau, boissons lactées, plats préparés E-Commerce +13,6% - part de 16,2% dans les recettes croissance organique détail 8,7%, hors domicile +17,8% 2023: objectifs confirmés - Novartis T1: chiffre d'aff. groupe 12'953 mio USD (cons. AWP: 12'419 mio) résultat net de base 3614 mio USD (cons. AWP: 3192 mio) résultat net 2294 mio USD (2219 mio) Ebit de base 4413 mio USD (cons. AWP: 4043 mio) ventes Leqvio 64 mio USD (T4: 42 mio; T3: 34 mio) ventes Kymriah 135 mio USD (T4: 139 mio; T3: 134 mio) ventes Cosentyx 1076 mio USD (T4: 1080 mio; T3: 1274 mio) ventes Entresto 1399 mio USD (T4: 1291 mio; T3: 1135 mio) ventes Kisqali 415 mio USD (T4: 357 mio; T3: 327 mio) ventes Kesimpta 384 mio USD (T4: 369 mio; T3: 289 mio) ventes Lucentis 416 mio USD (T4: 398 mio; T3: 455 mio) ventes Zolgensma 309 mio USD (T4: 309 mio; T3: 319 mio) ventes Gilenya 232 mio USD (T4: 346 mio; T3: 507 mio) ventes Innovative Med. 10570 mio USD (cons. AWP: 10'084 mio) chiffre d'affaires Sandoz 2383 mio USD (cons. AWP: 2301 mio) a racheté pour 2,8 milliards USD d'actions la séparation d'avec Sandoz toujours prévue au 2e semestre 2023 2023: prévisions de recettes pour Sandoz revues à la hausse ventes attendues aux alentours de 5% perspectives améliorées pour Innovative Medicines effet change négatif sur résultat de base op. 3-4 pts de % CEO: croissance rétablie sur le marché chinois au T1 sommes toujours ouvert à toutes options pour Sandoz observation de toute éventuelle acquisition accent MNA reste exercé sur acquisitions complémentaires relève ses objectifs pour 2023 - UBS T1: bénéfice avant impôts 1495 mio USD (cons. AWP: 2206 mio) résultat net 1029 mio USD (cons. AWP: 1691 mio) produit d'exploitation 8744 mio USD (cons. AWP: 8682 mio) charges d'exploitation 7210 mio USD (cons. AWP: 6421 mio) ratio de levier (CET) 4,40% (4,42%) rendement publié (RoCET1) 9,1% (19,0%) ratio de fonds propres durs (CET) 13,9% (14,2%) avoirs sous gestion (AuM) 4160 mrd USD (fin décembre: 3957 mrd) ratio coûts/revenus 82,5% (70,7%) résultat avant impôts GWM 1215 mio USD (cons. AWP: 1279 mio) résultat avant impôts IB 477 mio USD (cons. AWP: 391 mio) résultat avant impôts P&CB 553 mio CHF (395 mio) provisions pour RMBS à hauteur de 665 mio USD résultat avant impôts Functions -890 mio USD (cons. AWP: -126 mio) bénéfice avant impôts ajusté 2354 mio USD argent frais GWM générant des commission 20,0 Mrd USD flux argent frais GWM 28 mrd USD, dt 7 Mrd fin mars flux argent frais générant commission en Suisse 8 Mrd USD correctifs de valeur pour risque de crédit de 38 millions USD rachat actions pour 1,3 Mrd USD résultat avant impôts AM 94 mio USD (cons. AWP: 138 mio) veut reprendre rachat d'actions aussi vite que possible produit net intérêts devrait rester au haut niveau de l'an dernier l'activité client pourrait rester modérée au T2 également les craintes pour la stabilité des banques ont reculé mais pas disparu nous voulons réduire les risques liés à la banque d'affaires de CS continue de miser sur un dividende progressif provisions dividende de 0,4 mrd USD au T1 continuera de publier en dollars après la reprise de CS reprise de CS "selon toute vraisemblance" au 2e trimestre CEO: discussions "bien avancées" avec DOJ sur RMBS reprise de CS va renforcer place financière suisse - Swisscom: Moody's augmente la note à "A1", perspective toujours "stable" SPI: - Gurit T1: ventes Composite Materials 79,5 mio CHF (cons. AWP: 90,3 mio) chiffre d'affaires 117,4 mio CHF (cons. AWP: 122,2 mio) ventes Kitting 33,7 mio CHF (cons. AWP: 33,8 mio) ventes Manufacturing Solutions 12,6 mio CHF (cons. AWP: 10,6 mio) confirme ses prévisions - Idorsia T1: chiffre d'affaires 21 mio CHF (cons. AWP: 31,6 mio) résultat opérationnel -198 mio CHF (cons. AWP: -192 mio) ventes Pivlaz 13,5 mio CHF (cons. AWP: 20,7 mio) résultat net -212 mio CHF (cons. AWP: -194 mio) liquidités à fin T1 de 212 mio CHF (fin 2022: 446 mio) recettes Quviviq 4,3 mio CHF (cons. AWP: 7,7 mio) évalue options de financement, augmentation de capital y compris demande solide pour Quviviq, d'autres marchés suivront 2023: perte opérationnelle d'environ 735 mio CHF attendu 2025: objectifs confirmés de rentabilité et recettes - Jens Hardenacke nouveau patron de Kardex Holding Hardenacke arrive au 1er juin - Flughafen Zürich: les actionnaires valident les propositions PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Presse: ministre canadienne des finances critique face à l'offre de Glencore ANNONCES DE PARTICIPATIONS - ABB: Blackrock détient une part de 5,01% - Addex détient en propre 23,01%/74,96% - Adecco: Akila Finance SA détient une part de 3,91% - GAM: Schroders plc détient une part de 5,03% - Julius Bär: Norges Bank détient une part inférieure à 3% - Polypeptide: Blackrock détient une part de 2,96% - Schaffner: Mirabaud Asset Management SA détient une part inférieure à 3% - Spexis annonce détenir en propre <3%/43,52% - Swatch: groupement d'héritiers N. Hayek détient une part de 42,66% - Temenos: Blackrock détient une part de 5% - Valiant: Swisscanto détient une part de 5,0029% - Zur Rose: Blackrock détient une part de 2,94% PRESSE MARDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mardi: - Temenos: résultats T1 - Assemblée générale: Bystronic, Energiedienst, Feintool, IVF Hartmann, Varia US, V-Zug DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: OFDF: excédent commercial mars 3,07 mrd CHF (CVS) exportations horlogères mars 2,39 mrd CHF (nominal +13,8% sur un an) exportations mars réel +2,6%, nominal +1,8% (CVS) importations en mars sur un mois en réél 0,0%, nom. -1,4% (CVS) - international: HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Cembra (3,95 CHF) - Edisun Power (1,60 CHF) - EFG International (0,45 CHF) - Starrag (2,00 CHF) - Allreal (7,00 CHF) - SIG Group (0,47 CHF) - Arbonia (0,30 CHF) - Calida (1,15 CHF) 26.04: - Pierer Mobility (2,00 EUR) - Flughafen Zürich (3,50 CHF) 27.04: - IVF Hartmann (2,50 CHF) - Bystronic (12,00 CHF) - Energiedienst (0,85 CHF) - Feintool (0,34 CHF) 28.04: - Mikron (0,40 CHF) - SFS (2,50 CHF) DIVERS - CH: La biotechnologie helvétique a puisé dans ses réserves en 2022 - international: DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 0,9807 - USD/CHF: 0,8871 - future Conf: -23 pb à 142,26% (lundi) - taux au comptant: 1,099% (lundi) INDICES BOURSIERS - SMI (lundi): +0,06% à 11'467 points - SLI (lundi): +0,25% à 1792 points - SPI (lundi): +0,55% à 15'132 points - Dax (lundi): -0,11% à 15'864 points - CAC 40 (lundi): +0,47% à 7574 points

awp