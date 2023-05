Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - indécision dans l'attente de la Fed et de la BCE - SMI avant-Bourse: +0,16% à 11'454,96 points (08h01) - Dow Jones (vendredi): -0,14% à 34'051,7 points - Nasdaq Comp (vendredi): -0,11% à 12'231 points - Nikkei 225 (mardi): +0,16% à 29'170 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - AMS Osram T1: chiffre d'affaires 927 mio EUR (cons. AWP: 945 mio) Ebit ajusté 50 mio EUR (cons. AWP: 45,8 mio) marge Ebit ajustée 5,4% (10,1%) résultat net ajusté 6 mio EUR (102 mio) marge brute ajustée 29,3% (T1 2022: 33,1%) T2: marge Ebit attendue entre 3 et 6% chiffre d'affaires attendu entre 800 et 900 mio EUR l'évolution de la demande reste mesurée les volumes de production restent à un niveau inférieur optimisme prudent pour le second semestre les commandes dans l'automobile restent désordonnées - Geberit T1: chiffre d'affaires 893 mio CHF (cons. AWP: 917 mio) Ebitda 296 mio CHF (cons. AWP: 279 mio) résultat net 215 mio CHF (cons. AWP: 203 mio) marge Ebitda 33,1% (cons. AWP: 30,5%) 2023: les prévisions dans l'ensemble inchangées par rapport à mars contexte difficile attendu pour l'industrie de la construction - Logitech 2022/23: résultat net (GAAP) 364,6 mio USD (644,5 mio) chiffre d'affaires 4,54 mrd USD (5,48 mrd) 2023/24: objectif Ebit (non-GAAP) 160-190 mio USD confirmé recul revenus 18 à 22% sur un an confirmé perspectives recettes 1,8 à 1,9 mrd USD confirmées T4: chiffre d'affaires 960 mio USD (cons. AWP: 897 mio) Ebit (GAAP) 38,8 mio USD (cons. AWP: 51,9 mio) Ebit (non-GAAP) 82,3 mio USD (cons. AWP: 72,0 mio) marge brute (Non-GAAP) 36,3% (cons. AWP: 37,1%) marge brute (GAAP) 35,8% (cons. AWP: 36,6%) résultat net (GAAP) 41,5 mio USD (cons. AWP: 68,9 mio) résultat net (non-GAAP) 80,6 mio USD (135,7 mio) - Swiss Life: confirme un taux SST de 125% au 1er janvier (223% un an plus tôt) SPI: - Also: le directeur général Gustavo Möller-Hergt se retirera en 2024 Gustavo Möller-Hergt reste président du conseil d'administration - Baloise: taux SST à 240% au 1er janvier 2023 (220% un an auparavant) - EEII 2022: résultat net -6,58 mio CHF (+2,38 mio) - EPH 2022: bénéfice net 7,12 mio EUR (9,48 mio USD) - Highlight E&E 2022: résultat net -21,1 mio CHF (-2,1 mio CHF) résultat d'exploitation -1,4 mio CHF (VJ+13,2 mio CHF) chiffre d'affaires 524 mio CHF (508,9 mio CHF) - IGEA obtient un délai pour la publication de ses comptes 2022 - Landis+Gyr 2022/23: chiffre d'affaires 1681 mio USD (cons. AWP: 1617 mio) Ebitda ajusté 139,9 mio USD (cons. AWP: 122 mio) dividende 2,20 CHF (cons. AWP: 2,19 CHF) résultat net 207,9 mio USD (cons. AWP: 219 mio) marge Ebitda ajustée 8,3% (cons. AWP: 7,6%) entrées de commandes record de 3,75 mrd USD (+10,6%) 2023/24: objectifs de chiffre d'affaires et d'Ebitda confirmés Peter Bason et Audrey Zibelman proposés comme administrateurs Thorup Sørensensich ne sollicitera pas de nouveau mandat - Leclanché 2022: perte nette 87,0 mio CHF (-65,0 mio) chiffre d'affaires ent 18,0 mio CHF report du délai de publication du rapport annuel 2022 - Newron: Roberto Galli nommé nommé directeur des finances au 1er juillet 2023 - Relief: les actionnaires votent le split 400:1 des actions - Skan poursuit sa montée au capital d'Aseptic Technologies, à 85% - Talenthouse reporte la publication de son rapport annuel 2022 - Youngtimers a encore essuyé une perte en 2022 - Wisekey 2022: perte nette de 29,3 mio USD (VJ-24,1 mio) PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Banque Cramer a étoffé ses bénéfices l'an dernier - Assurance-maladie: la caisse KPT a essuyé une perte l'an dernier ANNONCES DE PARTICIPATIONS - ABB: Blackrock détient une part de 4,97% - GAM: le groupe Bruellan/Newgame SA détient 7,5% - Partners Group: Blackrock détient une part de 5,01% - Temenos: Blackrock détient une part de 4,95% PRESSE MARDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mardi: - Seco: climat de consommation, sondage avril - Indices PMI des directeurs d'achat avril DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - APG SGA (11,00 CHF) - BC Jura (1,75 CHF) - Epic (3,00 CHF) - Hiag (2,90 CHF) - Medacta (0,54 CHF) 03.05: - Swiss Life (30,00 CHF) - Baloise (7,40 CHF) - Glarner KB (1,10 CHF) - Helvetia (5,90 CHF) - Medmix (0,50 CHF) - Metall Zug (30,00 CHF) - VP Bank (5,00 CHF) - Walliser KB (3,55 CHF) 04.05: - BCGE (5,50 CHF) 05.05: - Temenos (1,10 CHF) - Galenica (2,20 CHF) - Investis (2,50 CHF) - SGKB (17,00 CHF) - Skan (0,25 CHF) DIVERS - CH: Energie: un accord sur l'électricité avec l'UE n'est pas garanti, dit Rösti - international: Les Etats-Unis font un pas de plus vers un défaut sur leur dette First Republic: le secteur bancaire soulagé même si des nuages persistent DEVISES/TAUX (08h05) - EUR/CHF: 0,9844 - USD/CHF: 0,8956 - future Conf: -85 pb à 141,83% (vendredi) - taux au comptant: 1,08% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): +0,66% à 11'437 points - SLI (vendredi): +0,79% à 1783 points - SPI (vendredi): +0,70% à 15'073 points - Dax (vendredi): +0,77% à 15'922 points - CAC 40 (vendredi): +0,33% à 7492 points

awp