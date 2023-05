Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Optimisme de mise avant de grosses échéances de politique monétaire, aux Etats-Unis et en Europe. La santé des banques continue d'inquiéter. - SMI avant-Bourse: +0,30% à 11'457, 73 points (08h00) - Dow Jones (mardi): -1,08% à 33'685 points - Nasdaq Comp (mardi): -1,08% à 12'081 points - Nikkei 225 (mercredi): fermée en raison d'un jour férié NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Holcim acquiert Pasa, spécialisé dans le couverture en Amérique latine - Sika clôture le rachat de MBCC prévoit un chiffre d'affaires de plus de 12 milliards de francs suisses en 2023 - Straumann T1: ventes emea 286,6 mio CHF (cons. AWP: 278,1 mio) ventes Asie/Pacifique 79,9 mio CHF (cons. AWP: 90,3 mio) ventes Amérique latine 47,2 mio CHF (cons. AWP: 44,9 mio) chiffre d'affaires 595,6 mio CHF (cons. AWP: 592,0 mio) croissance organique +3,4% (cons. AWP: 2,5%) ventes Amérique du Nord 181,9 mio CHF (cons. AWP: 178,5 mio) 2023: prévisions confirmées avant-Bourse: +0,7% SPI: - Le groupe LLB se renforce en Suisse après le rachat de la banque Linth - BC de Genève: le dividende de 5,50 francs suisses par action passe la rampe - Idorsia: le somnifère Quviviq homologué au Canada - Meyer Burger: contrat d'enlèvement avec Ingka Investments sur 4 ans - Oerlikon T1: entrées de commandes 681 mio CHF (cons. AWP: 685 mio) chiffre d'affaires 735 mio CHF (cons. AWP: 696 mio) Ebitda 116 mio CHF (cons. AWP: 110 mio) marge Ebitda 15,8% (cons. AWP: 15,9%) 2023: marge Ebitda attendue entre 16 et 16,5% revenus attendus entre 2,90 et 2,95 mrd CHF, y. c. Riri CFO: signes d'une évolution favorable observés en Chine - Nouvelles actions de Relief négociables dès vendredi sur SIX - Schlatter nomme Daniel Fransson directeur technique, il intègre la direction - Swiss T1: résultat opérationnel 78,4 mio CHF (-47,4 mio) chiffre d'affaires 1,1 mrd CHF (712,0 mio) PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Evolva détient en propre 0,387%/51,94% - Intershop: CS Funds détient une part de 2,9996% - Partners Group: Blackrock détient une part de 5,02% - Swatch: Blackrock détient une part de 2,9999% PRESSE MERCREDI - Montana Aerospace engage des banques pour l'IPO de l'unité énergie Bloomberg NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mercredi: - KOF: indicateur de l'emploi au T2 DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Swiss Life (30,00 CHF) - Baloise (7,40 CHF) - Glarner KB (1,10 CHF) - Helvetia (5,90 CHF) - Medmix (0,50 CHF) - Metall Zug (30,00 CHF) - VP Bank (5,00 CHF) - Walliser KB (3,55 CHF) 04.05: - BCGE (5,50 CHF) 05.05: - Temenos (1,10 CHF) - Galenica (2,20 CHF) - Investis (2,50 CHF) - SGKB (17,00 CHF) - Skan (0,25 CHF) DIVERS - CH: - international: DEVISES/TAUX (8h10) - EUR/CHF: 0,9822 - USD/CHF: 0,8916 - future Conf: +91 pb à 142,74% (mardi) - taux au comptant: 1,061% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): -0,12% à 11'423 points - SLI (mardi): -0,37% à 1'776 points - SPI (mardi): -0,15% à 15'050 points - Dax (mardi): -1,23% à 15'727 points - CAC 40 (mardi): -1,34% à 7'383 points

awp-robot/sw/