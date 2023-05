Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Rebond attendu après la BCE - SMI avant-Bourse: +0,13% à 11'470,93 points (08h04) - Dow Jones (jeudi): -0,86% à 33'128 points - Nasdaq Comp (jeudi): -0,49% à 11'966 points - Nikkei 225 (vendredi): +0,12% à 29'158 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ras SPI: - Aluflexpack frôle les 100 millions de recettes après trois mois - Burckhardt 2022: chiffre d'affaires environ 830 millions de francs suisses attendu marge d'exploitation autour de 11,3% escomptée ventes et bénéfice d'exploitation meilleurs qu'attendu - Clariant T1: Ebitda ajusté 184 mio CHF (cons. AWP: 186 mio) marge Ebitda ajustée 15,3% (cons. AWP: 15,4%) Ebitda 167 mio CHF (cons. AWP: 174 mio) marge Ebitda 13,9% (cons. AWP: 14,4%) chiffre d'affaires 1,20 mrd CHF (cons. AWP 1,21 mrd) chiffre d'affaires 1200 mio CHF (cons. AWP: 1210 mio) participation dans Heubach corrigée de 11 mio CHF hausse des prix de 7%, baisse des volumes de 7% dynamique positive de la génération de liquidités Sunliquid pèse à hauteur de 13 mio CHF les capacités de Sunliquid doivent croître au cours de l'année 2023: vise marge EBITDA légèrement en hausse table sur un chiffre d'affaires de 5 mrd CHF - Datacolor 22/23: hausse modérée des recettes attendue S1: résultat net 6,2 mio USD (1,9 mio) chiffre d'affaires 45,4 mio USD (42,3 mio) Ebit 4,9 mio USD (3,8 mio) - Dufry: accord d'extension de la facilité de crédit renouvelable facilité de crédit de 180 mio à 2265 mio EUR facilité de crédit peut être étendue jusqu'à trois fois pense utiliser option d'extension dans le cours de l'année - Evolva signe un contrat important avec un sous-traitant - GAM: Newgame et Bruellan considèrent l'offre de Liontrust trop faible - Implenia: rachat de Wincasa finalisé - Kinarus 2022: perte de -34,7 mio CHF liquidités de 1,3 mio CHF en fin d'année - PSP T1: produit des loyers 81,1 mio CHF (cons. AWP: 80,1 mio) Ebitda av. revalorisations 69,9 mio CHF (cons. AWP: 70,0 mio) résultat net 57,02 mio CHF (cons. AWP: 51,4 mio) résultat net 57,0 mio CHF (cons. AWP: 51,4 mio) taux de vacance 3,2% (3,5%) bénéfice avant réévaluations 56,3 mio CHF (cons. AWP: 55,0 mio) 2023: table tjs sur Ebitda sans résultat des immeubles de 285 mio CHF vise taux de vacance fin 2023 sous les 4% (fin 2022: 3,0%) s'attend à davantage de revenus qu'en 2022 - Siegfried acquiert une participation majoritaire dans Dinamiqs - Titlis S1 2022/23: 568'070 premiers passages (+18%) Titlis Bergbahnen: démarrage des travaux Titlis S2: retour des visiteurs internationaux au Titli - Des données des abonnés du Blick et de Tamedia dérobées - Zur Rose: les actionnaires actent le changement de nom en DocMorris PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Mettler-Toledo part d'un bon pied en 2023 ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Relief détient en propre 21,525%/76,56% - Santhera: JPMorgan détient une part de 87,375% - Siegfried acquiert une participation majoritaire dans Dinamiqs - Swatch: Blackrock détient une part de 2,97% - Temenos: Blackrock détient une part de 5,01%; Credit Suisse Funds 3,03% PRESSE VENDREDI - UBS pourrait garder l'IB suisse de CS et vendre le reste Reuters NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES vendredi: - OFS: inflation avril - KOF: sondage conjoncturel mai - BNS: réserves de devises fin avril DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: Seco: taux de chômage avril 2,0% (mars 2,0%), CVS 1,9% (1,9%) OFS: prix à la consommation avril +2,6% (mars +2,9%, CPI) CPI avril inchangé à 106,0 pts (sondage AWP +0,1% à +0,3%) - international: Chine: l'activité dans les services toujours robuste en avril HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Temenos (1,10 CHF) - Galenica (2,20 CHF) - Investis (2,50 CHF) - SGKB (17,00 CHF) - Skan (0,25 CHF) 08.05: - BCV (3,80 CHF) - Schlatter (0,50 CHF) - SoftwareONE (0,35 CHF) - Varia US (1,70 CHF) DIVERS - CH: - international: Enquête aux Etats-Unis sur le rôle de Goldman Sachs dans la faillite de SVB DEVISES/TAUX (xxhxx) - EUR/CHF: - USD/CHF: - future Conf: - taux au comptant: 1,089% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): -0,43% à 11'456 points - SLI (jeudi): -0,58% à 1'780 points - SPI (jeudi): -0,43% à 15'105 points - Dax (jeudi): -0,51% à 15'734 points - CAC 40 (jeudi): -0,57% à 7'341 points

