Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Mue vers l'avant par la seule inertie générée par le rebond de Wall Street vendredi soir - SMI avant-Bourse: +0,11% à 11'567 points (08h02) - Dow Jones (vendredi): +1,65% à 33'674 points - Nasdaq Comp (vendredi): +2,25% à 12'235 points - Nikkei 225 (lundi): -0,64% à 28'972 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Alcon: les actionnaires votent le dividende de 0,21 franc par action SPI: - LLB: toutes les propositions acceptées par l'assemblée générale - SHL organisera une assemblée générale spéciale en juin PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Reishauer a vu ses gains fondre de près de moitié en 2022 - Luftseilbahn Grindelwald-Pfingstegg a atteint de nouveaux sommets l'an dernier ANNONCES DE PARTICIPATIONS - ABB: Blackrock détient une part de 5,01% - SIG Group: Blackrock détient une part de 5,01% - Temenos: Blackrock détient une part de 4,93% PRESSE LUNDI - ràs NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - ràs DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - BCV (3,80 CHF) - Schlatter (0,50 CHF) - SoftwareONE (0,35 CHF) - Varia US (1,70 CHF) 09.05: - Holcim (2,50 CHF) - Lonza (3,50 CHF) - LLB (2,50 CHF) 10.05: - Alcon (0,21 CHF) - Vaudoise (20,00 CHF) 11.05: - Kühne+Nagel (14,00 CHF) DIVERS - CH: Sanctions contre la Russie: 29 procédures ouvertes en Suisse Un rapport pointe une ignorance de la pauvreté en Suisse - international: Xi Jinping recevra la semaine prochaine les dirigeants d'Asie centrale DEVISES/TAUX (08:10) - EUR/CHF: 0,9817 - USD/CHF: 0,8889 - future Conf: non traité vendredi, clôture jeudi à 141,94% - taux au comptant: 1,042% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): +0,85% à 11'554 points - SLI (vendredi): +0,99% à 1'798 points - SPI (vendredi): +0,94% à 15'247 points - Dax (vendredi): +1,44% à 15'961 points - CAC 40 (vendredi): +0,39% à 7'433 points

awp-robot/sw/