Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Regain de tension à la veille de la publication de l'inflation aux Etats-Unis et dans le sillage d'un ralentissement de l'essor des exportations chinoises en avril - SMI avant-Bourse: +0,05% à 11'601,46 points (08h02) - Dow Jones (lundi): -0,17% à 33'619 points - Nasdaq Comp (lundi): +0,18% à 12'257 points - Nikkei 225 (mardi): +1,05% à 29'252 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Roche: la FDA examine une extension d'indication pour le Vabysmo - UBS: le patron de CS Ulrich Körner rejoindra la direction du groupe fin 2023 Todd Tuckner succédera à Sarah Youngwood comme CFO après la fusion UBS et CS vont continuer à opérer de manière indépendante jusqu'à nouvel avis SPI: - Feu vert général à l'AG de Dufry - Feintool obtient un contrat auprès d'un constructeur d'éoliennes - TX Group: Goldbach étend son portefeuille avec les médias Top - Les actionnaires de Kuros approuvent toutes les propositions - LUKB: un droit de souscription par nominative splittée 6 droits de souscription permettent d'acheter 1 nominative pour 69 CHF vise un dividende de 2,50 CHF par nominative 2025: vise bénéfice cumulé de 2021 à 2025 entre 1,08 à 1,20 mrd CHF objectif minimum ratio CET1 de 12% - Meyer Burger conclut un partenariat de distribution avec Magog - Montana Aerospace T1: chiffre d'affaires 353,1 mio EUR (243,3 mio) Ebitda ajusté 23,6 mio EUR (15,9 mio) résultat -17,5 mio EUR (-7,2 mio) 2023: chiffre d'affaire supérieur à 1,5 mrd EUR Ebitda ajusté attendue à 130-150 mio EUR FCF positif et bénéfice net attendus - Nouvelles nominations au conseil d'administration de SIX - Nouvelle administratrice pour Vaudoise Assurances - Ypsomed agrandit son site de production en Allemagne PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Firmenich et DSM ont finalisé leur fusion - Hero propose de racheter pour 200 millions de dette - Yannick Hausmann nommé président de HSBC Private Bank (Suisse) ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Belimo: Blackrock détient une part de 5% - Edisun Power: Mirabaud Asset Management SA détient une part inférieure à 3% - Lonza: Blackrock détient une part de 10,04% - Oneswissbank détient en propre 5,089% - SIG Group: Blackrock détient une part de 4,98% PRESSE MARDI - AKB: forte croissance depuis des années, pas seulement grâce à Credit Suisse CH Media NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ràs - international: Chine: ralentissement des exportations en avril, les importations dévissent Japon: repli surprise de la consommation des ménages en mars HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Holcim (2,50 CHF) - Lonza (3,50 CHF) - LLB (2,50 CHF) - Siegfried (NA CHF) 10.05: - Alcon (0,21 CHF) - Vaudoise (20,00 CHF) 11.05: - Kühne+Nagel (14,00 CHF) 12.05: - Swatch I/N (6,00 CHF/1,20 CHF) - Orell Füssli (3,40 CHF) - Swissquote (2,20 CHF) - Warteck Invest (70,00 CHF) DIVERS - CH: ràs - international: Moscou commémore la victoire sur l'Allemagne nazie Le Canada hausse le ton face à Pékin, qui fustige l'expulsion de son diplomate Hausse inédite du coût de la dette pour les Etats à cause des taux USA: Biden va discuter de la dette avec l'opposition Le bitcoin chute après la suspension temporaire des retraits par Binance DEVISES/TAUX (08h18) - EUR/CHF: 0,8889 - USD/CHF: 0,9775 - future Conf: pas de mouvement depuis jeudi (clôture 141,94%) - taux au comptant: 1,088% (lundi) INDICES BOURSIERS - SMI (lundi): +0,35% à 11'595 points - SLI (lundi): +0,35% à 1'804 points - SPI (lundi): +0,30% à 15'292 points - Dax (lundi): -0,05% à 15'953 points - CAC 40 (lundi): +1,36% à 7'441 points

awp-robot/sw/