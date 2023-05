Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - tentative de hausse, malgré une Bourse de New York mitigée - SMI avant-Bourse: +0,41% à 11'569,84 points (08h02) - Dow Jones (jeudi): -0,66% à 33'310 points - Nasdaq Comp (jeudi): +0,18% à 12'329 points - Nikkei 225 (vendredi): +0,99% à 29'414 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Richemont 2022/23: chiffre d'affaires 19'953 mio EUR (cons. AWP: 19'582 mio) résultat net 301 mio EUR (cons. AWP: 640 mio) dividende 3,5 CHF (cons. AWP: 2,58 CHF) liquidités nettes de 6,5 mrd EUR (S1: 4,8 mrd) résultat net ajusté 3911 mio EUR (cons. AWP: 3575 mio) Ebit 5031 mio EUR (cons. AWP: 4799 mio) marge Ebit 25,2% (cons. AWP: 24,5%) ventes joaillerie 13'427 mio EUR (cons. AWP: 13'122 mio) ventes de montres 3875 mio EUR (cons. AWP: 3895 mio) croissance organique 14,0% (cons. AWP: 12,0%) nouveau programme de rachat de jusqu'à 10 mio d'actions A Fiona Druckenmiller nommée au conseil d'administration Guillaume Pictet et Jean-Blaise Eckert quittent le CA Clay Brendish et Maria Ramos quittent le CA en 2025 SPI: - Les actionnaires d'Adval Tech avalisent l'ensemble des propositions - DocMorris: offre de rachat sur un emprunt de 200 mio CHF à échéance en 2024 propose un prix de 98% plus les intérêts - Feintool 2023: ventes attendues à 850 mio CHF, marge Ebitda à 10% vend ses activités d'investissement à Certina Group - Flughafen Zürich: nouvelle progression du trafic passagers en avril - Feu vert à la co-entreprise de Galenica et Shop Apotheke Europe - HBM 2022/23: résultat net -146 mio CHF (-78 mio) reversement de la valeur nominale de 7,50 CHF 2023/24: table sur une évolution positive chez les sociétés non-cotées - Un administrateur de Highlight Event and Entertainment se retire - Molecular Partners T1: liquidités à 232,4 mio CHF (fin 2022: 249,1 mio) financement assuré jusqu'en 2026 2023: table sur dépenses opérationnelles de 70-80 mio CHF - Perrot Duval Holding: SER ouvre une enquête contre la société PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - AEW: le canton valide en bloc les propositions à l'assemblée générale ANNONCES DE PARTICIPATIONS - AMS Osram: Letko, Brosseau & Associates Inc. détient une part de 3,05% - Meyer Burger: Norges Bank détient une part inférieure à 3% - Peach Property détient en propre 0,004%/17,48% - Temenos: Blackrock détient une part de 5,02% PRESSE VENDREDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: Royaume-Uni: le PIB progresse de 0,1% au premier trimestre HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Swatch I/N (6,00 CHF/1,20 CHF) - Orell Füssli (3,40 CHF) - Swissquote (2,20 CHF) - Warteck Invest (70,00 CHF) DIVERS - CH: ras - international: ras DEVISES/TAUX (08h15) - EUR/CHF: 0,9754 - USD/CHF: 0,8927 - future Conf: +230 pb à 144,37% (jeudi) - taux au comptant: 0,968% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): +0,66% à 11'523 points - SLI (jeudi): +0,49% à 1'794 points - SPI (jeudi): +0,57% à 15'202 points - Dax (jeudi): -0,39% à 15'835 points - CAC 40 (jeudi): -0,21% à 7'382 points

awp-robot/