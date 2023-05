Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Vers une ouverture positive, malgré les craintes sur le plafond de la dette aux Etats-Unis - SMI avant-Bourse: +0,21% à 11'588,73 points (08h02) - Dow Jones (vendredi): -0,03% à 33'301 points - Nasdaq Comp (vendredi): -0,36% à 12'285 points - Nikkei 225 (lundi): +0,74% à 29'606 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Novartis approuve le futur conseil d'administration de Sandoz SPI: - Orascom: revenus trimestriels en hausse pour la filiale égyptienne - Siegfried: Henrik Krüpper nommé COO Drug Substances - Talenthouse prévoit une augmentation de capital toujours pas prêt à publier ses chiffres - U-Blox CEO: table sur une poursuite de la croissance en 2023 PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Belimo: Blackrock détient une part de 5,01% - Dormakaba: SEO Management AG détient une part de 3,001% - Meyer Burger: Norges Bank détient une part de 3,02% - Partners Group: Blackrock détient une part de 5% - SIG Group: Blackrock détient une part de 5,05% PRESSE LUNDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - OFS: prix production-importation PPI avril - OFS: statistiques d'hébergement avril (1ère estimation) DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: Biden "optimiste" quant à un accord sur la dette des Etats-Unis HORS DIVIDENDE 16.05: - Interroll (32,00 CHF) - Stadler Rail (0,90 CHF) - Zuger KB (220,00 CHF) 17.05: - BKW (4,05 CHF) - Jungfraubahn (3,60 CHF) DIVERS - CH: ras - international: CAC 40: les dividendes à un nouveau niveau record pour 2022 La Turquie vers un second tour inédit pour la présidentielle DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 0,9751 - USD/CHF: 0,8971 - future Conf: 74 pb à 143,63% (vendredi) - taux au comptant: 0,938% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): +0,36% à 11'565 points - SLI (vendredi): +0,25% à 1'799 points - SPI (vendredi): +0,30% à 15'247 points - Dax (vendredi): +0,50% à 15'914 points - CAC 40 (vendredi): +0,73% à 7'415 points

