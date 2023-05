Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - rebond attendu dans l'espoir d'un accord sur la dette US - SMI avant-Bourse: +0,53% à 11'498,94 points (08h02) - Dow Jones (jeudi): +0,34% à 33'535,91 points - Nasdaq Comp (mercredi): +1,51% à 12'688,84 points - Nikkei 225 (vendredi): +0,82% à 30'823 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ras SPI: - Aevis Victoria: SER ouvre une enquête - Dufry détient 87,13% d'Autogrill après expiration du délai de l'offre prépare l'émission de 22,13 millions de nouvelles actions - Kinarus: SER ouvre une enquête - Softwareone détaille son programme de rachat d'actions PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Cembra: CS Funds détient une part de 4,98% - Kinarus: Strait Innovation Internet Co. détient une part de 13,11% - Meyer Burger: Israel Englander détient une part de 5,13% - Temenos: BNP Paribas SA détient une part de 10,98% - Wisekey détient en propre 8,21%/36,34% PRESSE VENDREDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: Japon: l'inflation repart en avril (+3,4% sur un an) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - VAT (6,25 CHF) - BEKB (9,60 CHF) - Burkhalter (4,25 CHF) - Minoteries (15,00 CHF) - Romande Energie (36,00 CHF) 22.05: - Alpine Select (1,00 CHF) - Phoenix Mecano (16,50 CHF) - Valiant (5,00 CHF) DIVERS - CH: - international: Semi-conducteurs: Londres dévoile une stratégie à un milliard de livres Les dirigeants du G7 "unis" dans leurs sanctions face à la Russie Nouvelle nuit d'attaques aériennes en Ukraine La Chine annonce une rare visite du ministre du Commerce aux Etats-Unis Dette américaine: la Maison Blanche fait état de "progrès réguliers" DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 0,9740 - USD/CHF: 0,9031 - future Conf: +87 pb à 144,25% (mercredi) - taux au comptant: 0,959% (mercredi) INDICES BOURSIERS - SMI (mercredi): -0,71% à 11'438 points - SLI (mercredi): -0,81% à 1'776 points - SPI (mercredi): -0,73% à 15'075 points - Dax (jeudi): +1,33% à 16'163,36 points - CAC 40 (mercredi): +0,64% à 7446,89 points

awp