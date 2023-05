Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Les négociations autour du plafond de la dette au pays de l'oncle Sam occupent toujours l'attention des investisseurs en cette entame de semaine plutôt morne - SMI avant-Bourse: -0,06% à 11'563,95 points (08h03) - Dow Jones (vendredi): -0,33% à 33'427 points - Nasdaq Comp (vendredi): -0,24% à 12'658 points - Nikkei 225 (lundi): +0,75% à 31'040 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Des titres de dette d'UBS et Credit Suisse confirmés à "triple A" par Fitch - Richemont: le programme de rachat d'actions lancé lundi SPI: - Achiko endetté à hauteur de 9 mio CHF se déclare en surendettement (SUPPRIMER?) se déclare surendetté au sens de l'article 725b CO - Flughafen Zürich décroche la concession pour l'aéroport brésilien de Natal - GAM rejette l'offre de Taure, Liontrust offre plus - Le TF devra se prononcer sur les fonds propres de Postfinance - Talenthouse: Garage Italia Finance nouvel investisseur, prévoit achat de 32% - Wisekey s'allie à Fossa et SpaceX pour lancer des nanosatellites PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ràs ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Addex: Timothy Dyer détient une part de 10,68% - Credit Suisse: Blackrock détient une part de 5,1% - Gurit: Huwa Finanz- und Beteiligungs AG détient une part de 10,29% - Meyer Burger: Norges Bank détient une part inférieure à 3% - Partners Group: Blackrock détient une part de 4,98% - SIG Group: Blackrock détient une part de 5% PRESSE LUNDI - Planzer veut renforcer ses activités dans la livraison de colis L'Agefi - Emprunts AT1 du CS: un cabinet d'avocats japonais prépare une plainte NZZ am Sonntag NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES lundi: - OFS: durée du travail en 2022 - OFS: production industrielle au 1er trimestre DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ràs - international: ràs HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Alpine Select (1,00 CHF) - Phoenix Mecano (16,50 CHF) - Valiant (5,00 CHF) 23.05: - Accelleron (0,73 CHF) 24.05: - Castle Private (2,00 CHF) DIVERS - CH: ràs - international: Biden reprend les âpres négociations sur la dette, à 10 jours de l'échéance Kiev dit contre-attaquer à Bakhmout et dans ses environs DEVISES/TAUX (08h15) - EUR/CHF: 0,9716 - USD/CHF: 0,8984 - future Conf: -142 pb à 142,83% (vendredi) - taux au comptant: 1,038% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): +1,17% à 11'571 points - SLI (vendredi): +1,57% à 1'804 points - SPI (vendredi): +1,19% à 15'255 points - Dax (vendredi): +0,69% à 16'275 points - CAC 40 (vendredi): +1,25% à 7'492 points

awp-robot/sw/