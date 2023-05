Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Sans tendance claire, dans l'attente d'une décision sur la dette US - SMI avant-Bourse: -0,09% à 11'543,02 points (08h03) - Dow Jones (lundi): -0,42% à 33'287 points - Nasdaq Comp (lundi): +0,50% à 12'721 points - Nikkei 225 (mardi): -0,33% à 30'985 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Julius Bär 4 mois: avoirs sous gestion 429 mrd CHF (cons. AWP: 441 mrd) ratio coûts/revenus 66% (63%) marge brute de "plus de 92" pb (2022: 85 pb) afflux nets de capitaux 3,5 mrd CHF (cons. AWP: 7,2 mrd) ratio de fonds de propres CET1 15,0% (fin 2022: 14,0%) - Nestlé: Stephanie Pullings Hart prendra la tête des opérations début 2024 SPI: - Achiko va remettre ses livres de comptes et perd son auditeur - Aevis T1: croissance organique de 9,2% chiffre d'affaires 263,0 (316,3) mio CHF - Cembra: le CEO promet la stabilité ou une hausse du dividende - Comet annonce plusieurs changement à la direction générale - Peach Property renonce à dénoncer un emprunt hybride (SUPPRIMER?) PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Artemis Group 2022: chiffre d'affaires +9,6% à 3,63 mrd CHF ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Adecco: Franklin Resources, Inc. détient une part de 5,12% - DocMorris: Blackrock détient une part de 2,94% - Talenthouse: Garage Italia détient une part de 54,88% - Temenos: Blackrock détient une part de 5% PRESSE MARDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mardi: - OFS: budgets des ménages, dépenses de consommation au T1 - Ombudsman des banques: CP annuelle DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: ras HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Accelleron (0,73 CHF) 24.05: - Castle Private (2,00 CHF) - Nebag (0,60 CHF) 26.05: - Partners Group (37,00 CHF) DIVERS - CH: ras - international: ONU: Alain Berset s'engage pour la sécurité alimentaire Marchés des matières premières: le calme avant la tempête (rapport) Brésil: "urgence zoosanitaire" pour cause de grippe aviaire Le Premier ministre russe à Shanghai pour un forum économique DEVISES/TAUX (08h11) - EUR/CHF: 0,9714 - USD/CHF: 0,8987 - future Conf: +31 pb à 143,20% (lundi) - taux au comptant: 0,987% (lundi) INDICES BOURSIERS - SMI (lundi): -0,15% à 11'553 points - SLI (lundi): -0,12% à 1'802 points - SPI (lundi): -0,18% à 15'228 points - Dax (lundi): -0,32% à 16'224 points - CAC 40 (lundi): +0,42% à 7'478 points

awp-robot/sw/