Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - les préoccupations autour de la dette US continuent de peser - SMI avant-Bourse: -0,33% à 11'446,96 points (08h01) - Dow Jones (mardi): -0,69% à 33'056 points - Nasdaq Comp (mardi): -1,26% à 12'560 points - Nikkei 225 (mercredi): -0,68% à 30'746 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Holcim rachète le britannique Besblock - ABB: après la cyberattaque, tous les services de nouveau opérationnels - TAF: Credit Suisse renonce à recourir contre la FINMA SPI: - Vontobel: le CEO démissionnera lors de l'assemblée générale de 2024 CEO désigné comme administrateur en 2025, veut entrer en poliqtique Felix Lenhard quitte son poste de COO à fin 2023 - Varia US Properties T1: Ebitda 18,1 mio USD (15,0 mio) produit brut 40,1 mio USD (35,1 mio) T1: résultat -34,0 mio USD (+100,8 mio) marché immobilier américain reste difficile - Ypsomed 2022/23: chiffre d'affaires 497,5 mio CHF (cons. AWP: 494,6 mio) Ebit 60,6 mio CHF (cons. AWP: 55,5 mio) résultat net 51,3 mio CHF (cons. AWP: 44,7 mio) dividende 1,30 CHF (cons. AWP: 1,28 CHF) revenus de Diabetes 173,5 mio CHF (cons. AWP: 173,2 mio) Ebit activités poursuivies 39,4 mio CHF (24,2 mio) revenus activités poursuivies 440,5 mio CHF (380,3 mio) produit vente de Diaexpert environ 17 mio CHF - DKSH renouvelle son accord avec Procter & Gamble à Hongkong et Macao - Epic Suisse T1: produit total 16,8 mio CHF (15,6 mio) valeur du portefeuille 1,52 mrd CHF (fin 2022: 1,45 mrd) - Hochdorf étend son portefeuille aux produits "Specialized Nutrition" - Kudelski: Nagra décroche l'allemand Tele Columbus comme client - Montana Aerospace: les actionnaires valident l'ensemble des propositions PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Hero a racheté une dette pour un montant de 123,6 millions de francs suisses ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Implenia: Fund Partner Solutions SA détient une part inférieure à 3% - Meyer Burger: Morgan Stanley détient une part de 3,81% - Temenos: Blackrock détient une part de 4,99% PRESSE MERCREDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mercredi: Aluflexpack: Assemblée générale, Dübendorf Partners Group: Assemblée générale, Zoug Peach Property: Assemblée générale, Zurich DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Castle Private (2,00 CHF) - Nebag (0,60 CHF) 26.05: - Partners Group (37,00 CHF) DIVERS - CH: Votations fédérales: les Suisses diraient trois fois oui le 18 juin (sondage) - international: L'Allemagne se rêve en géant des semi-conducteurs Les dividendes versés dans le monde au 1er trimestre battent encore un record DEVISES/TAUX (08h12) - EUR/CHF: 0,9719 - USD/CHF: 0,9014 - future Conf: +11 pb à 143,00% (mardi) - taux au comptant: 1,019% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): -0,59% à 11'485 points - SLI (mardi): -0,79% à 1788 points - SPI (mardi): -0,72% à 15'118 points - Dax (mardi): -0,44% à 16'153 points - CAC 40 (mardi): -1,51% à 7379 points

awp