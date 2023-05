Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - incertitudes avant le résolution du dossier de la dette US - SMI avant-Bourse: +0,08% à 11'334,19 points (08h01) - Dow Jones (jeudi): -0,11% à 32'765 points - Nasdaq Comp (jeudi): +1,71% à 12'698 points - Nikkei 225 (vendredi): +0,56% à 30'972 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - AMS Osram: Andreas Mattes pressenti pour le conseil d'administration - Credit Suisse: la Confédération a gagné 100 millions grâce au sauvetage - Holcim finalise son programme de rachat d'actions SPI: - Carlo Gavazzi 2022/23: Ebit d'environ 39 mio CHF (31,0 mio) résultat net autour de 28 mio CHF (22,0 mio) entrées de commandes d'environ 229 mio CHF (232,1 mio) CA total environ 209 (183,4) mio CHF 2023/24: taux de croissance probablement inférieurs - CFT: programme de rachat d'actions de jusqu'à 300'000 titres annoncé - Intershop: départ du CFO Thomas Kaul - La LUKB lève le montant prévu avec son augmentation de capital - Molecular Partners revendique des signes d'efficacité pour un antitumoral - Xlife Sciences a vendu depuis mars 46% de Laxxon Medical a récolté 4,5 mio CHF avec cession des parts de Laxxon Medical David Deck proposé comme nouveau président PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - DocMorris: Reade Griffith détient une part de 3,04% - Temenos: Blackrock détient une part de 5,53% - UBS: Blackrock détient une part de 5,03% - Wisekey: Joel Arber détient une part de 4,92%, Moez Kassam 16,49% PRESSE VENDREDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - OFS: baromètre de l'emploi au 1er trimestre (08h30) DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: ras HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Partners Group (37,00 CHF) DIVERS - CH: ras - international: ras DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 0,9714 - USD/CHF: 0,9051 - future Conf: +45 pb à 143,46% (jeudi) - taux au comptant: 1,03% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): -0,51% à 11'325 points - SLI (jeudi): -0,12% à 1'761 points - SPI (jeudi): -0,40% à 14'908 points - Dax (jeudi): -0,31% à 15'794 points - CAC 40 (jeudi): -2,03% à 7'229 points

awp-robot/