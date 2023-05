Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Sur la touche, dans l'attente du vote au Congrès sur un relèvement du plafond de la dette aux Etats-Unis - SMI avant-Bourse: -0,14% à 11'266,99 points (08h02) - Dow Jones (mardi): -0,15% à 33'043 points - Nasdaq Comp (mardi): +0,32% à 13'017 points - Nikkei 225 (mercredi): -1,60% à 30'828 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Credit Suisse ne répond plus aux exigences de la Bourse de New-York SPI: - Accelleron: rachète Officine Meccaniche Torino (OMT) OMT a des recettes de 52 mio EUR, marge Ebit de plus de 20% dividende 2024 restera au moins stable par rapport à 2023 - Dottikon 2022/23: chiffre d'affaires 319,5 mio CHF (251,9 mio) Ebit 96,0 mio CHF (67,7 mio) résultat net 87,7 mio CHF (59,3 mio) renonce encore une fois à la distribution dividende 2023/24: chiffre d'affaires net supérieur à l'exercice précédent - Kinarus espère pouvoir passer l'année financièrement - Leonteq: travaux raccordement à plateforme Raiffeisen ont dû être prolongés - Presse: (SUPPRIMER?) en pourparlers pour racheter le journal portugais A Bola (SUPPRIMER?) - Le personnel de cabine de Swiss veut résilier la CCT PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Procimmo: baisse de la marge d'exploitation du Swiss Commercial Fund II ANNONCES DE PARTICIPATIONS - AMS Osram: Bank of America Corporation détient une part de 5,637% - Cembra: CS Funds détient une part de 5,05% - Petrus Advisers détient désormais 3,42% de Temenos - Swissquote détient en propre 3,01%/3,196% - Temenos: Petrus Advisers détient une part de 3,42% - Temenos: Petrus Advisors annonce une participation de 3,42% - UBS: Blackrock détient une part de 4,97% - Wisekey détient en propre 4,53%/30,89% PRESSE MERCREDI - Finma: pas de "casco complète pour les marchés financiers" (Amstad) Le Temps PRESSE MARDI - Glencore veut investir 1,5 mrd USD dans une mine de cuivre au Pérou Reuters - Ringier en pourparlers pour racheter le portugais A Bola Público NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mercredi: - OFS: chiffres d'affaires du commerce de détail avril - OFS: évolution des salaires nominaux au T1 - Indice CS-CFA mai DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: Chine: nouveau repli de l'activité manufacturière en mai HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Cosmo (1,05 EUR) DIVERS - CH: Finances fédérales: le parlement se penche sur les crédits supplémentaires Tourisme: une année positive pour les agences de voyages - international: Les élus américains appelés à se prononcer sur l'accord lié à la dette DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 0,9713 - USD/CHF: 0,9083 - future Conf: +114 pb à 144,17% (mardi) - taux au comptant: 0,942% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): -1,33% à 11'282 points - SLI (mardi): -0,88% à 1'764 points - SPI (mardi): -1,27% à 14'876 points - Dax (mardi): -0,27% à 15'909 points - CAC 40 (mardi): -1,50% à 7'210 points

