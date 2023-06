Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Vers une ouverture en petite hausse, alors que s'amenuisent les craintes d'un défaut de paiement des Etats-Unis - SMI avant-Bourse: +0,24% à 11'244,77 points (08h01) - Dow Jones (mercredi): -0,41% à 32'908 points - Nasdaq Comp (mercredi): -0,63% à 12'935 points - Nikkei 225 (jeudi): +0,77% à 31'127 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Des cadres de CS portent plainte contre la suppression des bonus - Lonza: 100 mio EUR dans l'immédiat pour Synaffix, jusqu'à 60 mio EUR ensuite - Novartis: Sandoz prévoit de maintenir son siège à Bâle en 2024 homologation du Cosentyx dans l'UE contre l'hidradénite suppurée - Roche envisage de vendre ou de fermer l'usine de Vacaville - Swiss Life boucle son programme de rachat d'actions SPI: - Les actionnaires d'Addex Therapeutics acceptent toutes les propositions - Le patron de Dottikon envisage une réduction de sa participation - Le groupe Highlight creuse sa perte trimestrielle - Lalique: les actionnaires ont voté le dividende de 50 centimes par action - Leclanché 2022: perte nette définitive 85,6 millions (avant: 87,0 mio) CEO: amélioration des ventes et chiffres financiers en 2023 - Schweiter acquiert l'intégralité du polonais JMB Wind Engineering - Talenthouse demande un nouveau délai pour publier ses résultats 2022 est dans une situation financière critique - Youngtimers discute d'une éventuelle fusion avec JHD Technologies PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Senioresidenz émet un emprunt convertible de 20 millions de francs suisses ANNONCES DE PARTICIPATIONS - ABB: Blackrock détient une part de 5,01% - Achiko: Fuchs Asset Management détient une part de 9,85% - Belimo: Blackrock détient une part de 4,999% - Dufry: Qatar Investment Authority détient une part de 4,49%, Alibaba de 4,87% - Luzerner KB: banque cantonale de Zurich détient une part inférieure à 3% - SPS détient en propre 0,0001%/11,27% PRESSE MERCREDI - La fusion d'UBS et CS prend du retard Finanz und Wirtschaft NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES jeudi: - Indices PMI des directeurs d'achat mai DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: OFDF: excédent commercial avril 2,22 mrd CHF (CVS) OFDF: exportation avril sur un mois -5,2% réel, -6,8% nominal (CVS) OFDF: exportations horlogères avril 2,06 mrd CHF (nominal +6,8% sur un an) OFDF: importations avril sur un mois -3,3% réel, -3,6% nominal (CVS) OFDF: la chimie-pharma responsable de 80% du recul des exportations OFL: le taux de référence hypothécaire grimpe à 1,50% - international: Chine: l'activité manufacturière reprend en mai (indice indépendant) HORS DIVIDENDE - DIVERS - CH: Pour le patron de la BNS, il n'y aura pas de retour au "monde d'avant" Caisses maladie: le choc des primes a conduit à un grand brassage des assurés Ukraine: Ruag dépose une demande pour vendre des chars Leopard 1 - international: L'accord sur le plafond de la dette américaine passe une étape clé Washington juge "regrettable" que Pékin ait décliné une rencontre Les riches ont connu en 2022 le plus grand recul de leur fortune en dix ans RATING DE CRÉDIT: - Sunrise: Moody's baisse la perspective de la note à "négative" note inchangée DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 0,9730 - USD/CHF: 0,9110 - future Conf: +183 pb à 146,00% (mercredi) - taux au comptant: 0,848% (mercredi) INDICES BOURSIERS - SMI (mercredi): -0,57% à 11'218 points - SLI (mercredi): -0,69% à 1'751 points - SPI (mercredi): -0,59% à 14'789 points - Dax (mercredi): -1,54% à 15'664 points - CAC 40 (mercredi): -2,81% à 7'099 points

awp-robot/sw/