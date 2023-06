Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Léger coup de mou attendu à l'ouverture, en attendant la Fed - SMI avant-Bourse: -0,09% à 11'404,73 points (08h02) - Dow Jones (lundi): -0,59% à 33'563 points - Nasdaq Comp (lundi): -0,09% à 13'229 points - Nikkei 225 (mardi): +0,88% à 32'500 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Holcim: cimenterie Lafarge ciblée par des activistes - Kühne+Nagel: s'offre le logisticien sud-africain Morgan Cargo finalisation de la transaction attendue au T3 - SIX: Kühne+Nagel remplacera Credit Suisse au SMI Le bon Lindt&Sprüngli Meyer Burger entre au SMIM à partir du 13 juin - Dernière ligne droite pour l'absorption de Credit Suisse par UBS (SUPPRIMER?) SPI: - Ascom décroche un contrat auprès d'un groupe de cliniques allemand - Burckhardt 2022/23: prises de commandes 1268,3 mio CHF (cons. AWP: 1207 mio) résultat net 70,0 mio CHF (cons. AWP: 67,4 mio) dividende 12,00 CHF (cons. AWP: 9,74 CHF) 2023/24: chiffre d'affaires attendu entre 950 et 1000 mio CHF marge Ebit à un niveau similaire à celui de 2022/23 tensions dans l'approvisionnement appelées à perdurer Kaspar Kelterborn désigné pour le conseil d'administration - DKSH conclut un accord de distribution avec Ingredi en Chine - Idorsia envisage de céder des droits en Asie-Pacifique pour se refinancer - Private Equity Holding: les actionnaires acceptent un dividende élagué - Santhera: proposition d'une fusion d'actions dans un rapport de 10:1 étoffe son conseil d'administration (SUPPRIMER?) propose Otto Schwarz au conseil d'administration - Talenthouse: la société de révision annonce le surendettement - SIX: amende infligée à Tornos entre en force après décision du TF - Tornos débouté en appel d'une sanction de SIX PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Les modèles économiques des hôpitaux bientôt obsolètes (Hirslanden) ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Helvetia: Blackrock détient une part de 4,18% - Mobilezone: Blackrock détient une part de 3,14% - Partners Group: Blackrock détient une part de 5,02% PRESSE MARDI - Les modèles économiques des hôpitaux bientôt obsolètes (Hirslanden) (NZZ) NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mardi: - OFS: statistiques d'hébergement avril/saison d'hiver - DER Touristik Suisse: CP annuelle, Zurich DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: Japon: plus fort repli en deux ans de la consommation des ménages en avril HORS DIVIDENDE 08.06: - PEH (1,00 CHF) DIVERS - CH: - international: Ukraine: le barrage hydroélectrique de Kakhovka partiellement détruit Brésil: nouveau plan de Lula contre la déforestation de l'Amazonie DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 0,9699 - USD/CHF: 0,9045 - future Conf: +7 pb à 145,29% (lundi) - taux au comptant: 0,885% (lundi) INDICES BOURSIERS - SMI (lundi): -0,25% à 11'415 points - SLI (lundi): -0,39% à 1'781 points - SPI (lundi): -0,39% à 15'017 points - Dax (lundi): -0,54% à 15'964 points - CAC 40 (lundi): +0,89% à 7'201 points

awp-robot/sw/