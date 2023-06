Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Sans entrain avant la Fed - SMI avant-Bourse: +0,09% à 11'478,61 points (08h01) - Dow Jones (mardi): +0,03% à 33'573 points - Nasdaq Comp (mardi): +0,36% à 13'276 points - Nikkei 225 (mercredi): -1,54% à 32'005 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Le National s'apprête à avaliser une commission d'enquête sur Credit Suisse Les premiers candidats à la CEP sur Credit Suisse dévoilés Roger Nordmann quitte la présidence du groupe PS pour viser la CEP SPI: - DKSH conclut un partenariat avec Quantabio en Thaïlande - Ypsomed coopère avec S3 Connected Health dans la santé numérique PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Les HUG vont tester un vaccin de Moderna à ARNm prometteur contre le mélanome ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Cembra: CS Funds détient une part de 4,996% - Meyer Burger: Morgan Stanley détient une part de 3,86% - Swatch: Blackrock détient une part de 3% PRESSE MERCREDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mercredi: - BNS: réserves de devises à fin mai DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: Seco: taux de chômage en mai 1,9% (avril: 2,0%), corrigé 2,0% (avril: 1,9%) - international: Chine: les exportations ont dévissé en mai, une première depuis trois mois HORS DIVIDENDE 08.06: - PEH (1,00 CHF) DIVERS - CH: - international: DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 0,9696 - USD/CHF: 0,9076 - future Conf: -14 pb à 145,94% - taux au comptant: 0,865% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): +0,47% à 11'468 points - SLI (mardi): +0,58% à 1'791 points - SPI (mardi): +0,44% à 15'084 points - Dax (mardi): +0,18% à 15'992 points - CAC 40 (mardi): -0,85% à 7'209 points

awp-robot/sw/