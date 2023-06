Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - en progression, dans le sillage de Wall Street - SMI avant-Bourse: +0,10% à 11'319,67 points (08h01) - Dow Jones (jeudi): +0,50% à 33'834 points - Nasdaq Comp (jeudi): +1,02% à 13'239 points - Nikkei 225 (vendredi): +1,97% à 32'264 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Nestlé reçoit un feu vert brésilien 20 ans après une acquisition SPI: - Comet désigne un responsable informatique - GAM: la publication de l'offre de rachat par Liontrust reportée vers le 13 juin - SEF 2023: le patron d'Implenia confiant d'atteindre une marge Ebit de 4,5% PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX ANNONCES DE PARTICIPATIONS - DocMorris: Sculptor Capital LP détient une part inférieure à 3% - IGEA Pharma: Gerardo Caradonna détient une part de 7,07% - Kinarus: Alexander Bausch détient moins de 3% et Ulrike Bausch 10,68% - Meyer Burger: Morgan Stanley détient une part de 3,74% - Santhera: JPMorgan détient une part de 68,331% - Swatch: Blackrock détient une part de 3,02% PRESSE VENDREDI - UBS veut vendre les activités de négoce d'actions de CS en Chine Reuters - Bunge sur le point de fusionner avec une filiale agricole de Glencore Bloomberg NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: Chine: une inflation proche de zéro freine la relance HORS DIVIDENDE 12.06: - Thurgauer KB (3,10 CHF) DIVERS - CH: - international: DEVISES/TAUX (8h10) - EUR/CHF: 0,9686 - USD/CHF: 0,8991 - future Conf: -65 pb à 150,31% - taux au comptant: 0,953% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): -0,35% à 11'309 points - SLI (jeudi): -0,29% à 1'769 points - SPI (jeudi): -0,38% à 14'883 points - Dax (jeudi): +0,18% à 15'990 points - CAC 40 (jeudi): +0,18% à 7'222 points

awp-robot/sw/