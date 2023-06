Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - optimisme de mise avant les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis. - SMI avant-Bourse: +0,54% à 11'362,62 points (08h00) - Dow Jones (lundi): +0,56% à 34'066 points - Nasdaq Comp (lundi): +1,53% à 13'462 points - Nikkei 225 (mardi): +1,78% à 33'012 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Kühne+Nagel prend la place de Credit Suisse au SMI - Roche obtient une préqualification pour son test cobas du HPV - Sonova: les actionnaires votent le dividende de 4,60 francs suisses par action - Moody's confirme la note des instruments AT1 d'UBS Group à BAA3 (HYB) Moody's relève la perspective des notes d' UBS à "positive" - Banques: le Conseil des Etats maintient la pression sur le Conseil fédéral La fusion entre Credit Suisse et UBS définitivement actée Le Centre désigne ses candidats pour la CEP de CS dont Isabelle Chassot UBS termine en hausse après la reprise officielle de Credit Suisse SPI: - Flughafen Zürich: 2,53 millions de passagers en mai (+31% sur un an) nombre de passagers en mai à 93% du niveau de mai 2019 CA commercial en mai: +20,0% à 53,5 millions de francs suisses - GAM: la directrice financière Sally Orton a quitté ses fonctions Richard McNamara désigné CFO jusqu'à l'issue de la transaction - GAM: Liontrust publie le prospectus de son offre publique d'achat l'offre de Liontrust s'étendra du 28 juin au 25 juillet Liontrust dévoile les détails de son offre de rachat - One Swiss Bank: bénéfice semestriel attendu en forte hausse - Relief Therapeutics: SIX inflige une amende de 125'000 CHF PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Presse: MSC en pourparlers pour une nouvelle grosse acquisition au Brésil ANNONCES DE PARTICIPATIONS - AMS Osram: Norges Bank détient une part de 3,61% - Belimo: Blackrock détient une part de 4,98% - Cembra: CS Funds détient une part de 5,01% - Polypeptide: Blackrock détient une part de 2,89% - Santhera: JPMorgan détient une part de 66,999% - SPS détient en propre 0,0001%/8,1% PRESSE MARDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mardi: DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: La banque centrale chinoise a réduit mardi son taux d'intérêt directeur à court terme HORS DIVIDENDE 14.06: - Sonova (4,60 CHF) DIVERS - CH: - international: DEVISES/TAUX (8h10) - EUR/CHF: 0,9775 - USD/CHF: 0,9057 - future Conf: -8 pb à 150,22% (lundi) - taux au comptant: 0,962% (lundi) INDICES BOURSIERS - SMI (lundi): +0,42% à 11'301 points - SLI (lundi): +0,61% à 1'769 points - SPI (lundi): +0,60% à 14'919 points - Dax (lundi): +0,93% à 16'098 points - CAC 40 (lundi): +0,39% à 7'250 points

awp-robot/sw/