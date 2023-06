Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Regain de prudence, après des indications contradictoires de la Fed, dans l'attente de la BCE et dans une kyrielle de données en Suisse - SMI avant-Bourse: -0,07% à 11'270,81 points (08h00) - Dow Jones (mercredi): -0,68% à 33'979 points - Nasdaq Comp (mercredi): +0,39% à 13'626 points - Nikkei 225 (jeudi): +0,01% à 33'506 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Les responsabilités au Credit Suisse pas du domaine de la CEP - Holcim acquiert le sud-américain Firma Minerales y Agregados - VAT Group, en difficulté, introduit des mesures de chômage partiel 650 collarborateurs concernés à Haag la demande risque de rester timide au 2e semestre recourt au chômage partiel dans la production en Suisse SPI: - Addex émet de nouveaux titres pour étoffer sa trésorerie - Nouvelle administratrice à la BCJ - Calida S1: lance un avertissement sur chiffre d'affaires Ebit en recul sur un an le CEO Timo Schmidt-Eisenhart sur le départ pour fin juin Felix Sulzberger désigné président exécutif cession de Erlich Tectil, correctif de valeur non négligeable correctif de valeur 23-25 mio CHF - Softwareone: Bain Capital offre 18,50 CHF par titre, veut retirer de SIX offre de Bain convenue avec les actionnaires fondateurs le conseil considère l'offre de Bain insuffisante PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Repower prévoit un résultat semestriel élevé ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Belimo: Blackrock détient une part de 5,01% - Meyer Burger: Norges Bank détient une part de 3,02% - Mobilezone: Blackrock détient une part de 2,95% - Swatch: Blackrock détient une part de 3,04% PRESSE JEUDI - ràs NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES jeudi: - OFS: la parahôtellerie au T4 et en 2022 - KOF: prévisions conjoncturelles - Seco: prévisions conjoncturelles d'été - OFS: nuitées hôtelières mai (1ère estimation) DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: OFS: chiffres d'affaires des services mars -4,1% PPI (total) mai -0,3% sur un mois, -0,3% sur un an - international: En Chine, reprise à la peine et chômage record chez les jeunes Japon: la croissance des exportations a nettement ralenti en mai HORS DIVIDENDE - ràs DIVERS - CH: ràs - international: La Banque asiatique d'investissement "sert les intérêts de la Chine" L'heure de la pause n'a pas sonné pour la BCE Pétrole: le Venezuela et l'Union européenne envisagent des coopérations DEVISES/TAUX (08h16) - EUR/CHF: 0,9776 - USD/CHF: 0,9036 - future Conf: -227 pb à 149,40% (mercredi) - taux au comptant: 0,983% (mercredi) INDICES BOURSIERS - SMI (mercredi): -0,43% à 11'278 points - SLI (mercredi): -0,29% à 1'772 points - SPI (mercredi): -0,38% à 14'892 points - Dax (mercredi): +0,49% à 16'311 points - CAC 40 (mercredi): +1,08% à 7'329 points

awp-robot/sw/