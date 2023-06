Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Légère baisse attendue, digestion des décisions de la Fed et de la BCE, dans l'attente de la BNS jeudi - SMI avant-Bourse: -0,18% à 11'365,54 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): -0,32% à 34'299 points - Nasdaq Comp (vendredi): -0,68% à 13'690 points - Nikkei 225 (lundi): -1,00% à 33'370 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI - ràs SPI: - Achiko CEO: dépôt de bilan désormais inévitable - Swiss Steel: Martin Haefner vend 8,07% a Peter Spuhler Peter Spuhler détient désormais plus de 20% plus d'obligation d'OPA selon les normes de la Finma PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Le Seco réprimande les remontées mécaniques de Haute-Engadine - Les actionnaires de Swiss Estates valident toutes les propositions - Les Fart de retour en territoire positif en 2022 ANNONCES DE PARTICIPATIONS - AMS Osram: Norges Bank détient une part de 3,22% - DocMorris: Blackrock détient une part de 3,21% - Dottikon ES: Markus Dr. Blocher détient une part de 65,27% - Dufry: Compagnie Financière Rupert détient une part de 4,94% - Holcim: Martin und Rosmarie Ebner détient une part de 3,13% - Meyer Burger: Norges Bank détient une part de 3,27% - Mobilezone: Blackrock détient une part de 2,98% - Swiss Steel: l'actionnaire Peter Spuhler augmente sa part à plus de 20% - Swiss Steel: Peter Spuhler détient désormais plus de 20% PRESSE LUNDI - ràs NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES lundi: - HBM: as. g., Zoug DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ràs - international: ràs HORS DIVIDENDE - ràs DIVERS - CH: ràs - international: La Chine affirme à Blinken qu'elle ne fera "aucun compromis" sur Taïwan Swisscanto Fondation change de nom et redevient Fondation collective Servisa DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 0,9778 - USD/CHF: 0,8940 - future Conf: inchangé à 148,27% (vendredi) - taux au comptant: 1,048% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): +0,74% à 11'386 points - SLI (vendredi): +0,63% à 1'782 points - SPI (vendredi): +0,59% à 15'006 points - Dax (vendredi): +0,41% à 16'358 points - CAC 40 (vendredi): +0,82% à 7'389 points

awp-robot/sw/