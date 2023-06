Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - L'incertitude persiste, en attendant la BNS - SMI avant-Bourse: -0,15% à 11'289,99 points (08h00) - Dow Jones (lundi): fermé pour cause de férié (Juneteenth) - Nasdaq Comp (lundi): fermé pour cause de férié (Juneteenth) - Nikkei 225 (mardi): -0,22% à 33'297 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - UBS nomme Tobias Vogel directeur d'UBS Europe SE SPI: - Cosmo Pharmaceuticals: homologation du Winlevi au Canada - HBM: feu vert des actionnaires au dividende de 7,50 francs suisses par action - Idorsia: crédit relais de 75 millions de francs suisses financement suffisant jusqu'à fin juillet crédit relais accordé par le CEO Jean-Paul Clozel - Rieter: Oliver Streuli désigné CFO - Santhera: place une licence sur Vamorolone aux Etats-Unis 90 mio USD à la finalisation de la transaction volume total jusqu'à 231 mio USD financement assuré jusqu'au T1 2025 - SIX s'associe à la Banque du Pirée dans les services de titres PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Fitch confirme le rating pour Swisscard AECS à "Rating Watch Negative" ANNONCES DE PARTICIPATIONS - DocMorris: Blackrock détient une part de 2,87% - Meyer Burger: divers changements dans l'actionnariat - Mobilezone: Swisscanto détient une part de 3,0141% - Relief détient en propre 12,979%/165,374% - Swatch: Blackrock détient une part de 3,01% - Swiss Steel: Martin Haefner détient 32,73%, Peter Spuhler 20,36% - UBS: Blackrock détient une part de 5,04% PRESSE MARDI - UBS pourrait devoir payer des centaines de millions pour Archegos Financial Times NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mardi: ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: OFDF: excédent commercial mai 4,34 mrd CHF (CVS) OFDF: exportation en mai +4,5% réel, +7,8% nominal (CVS) OFDF: exportations horlogères 2,34 mrd CHF (nominal +14,4% sur un an) OFDF: hausse exportations mai essentiellement alimentée par chimie-pharma OFDF: importations en mai -0,1% réel, -3,1% nominal (CVS) - international: La Chine baisse des taux pour soutenir une économie à la peine HORS DIVIDENDE - ras DIVERS - CH: Ignazio Cassis à la conférence sur la reconstruction de l'Ukraine - international: Le Premier ministre chinois reçu à Berlin L'UE dévoile sa stratégie de sécurité économique, la Chine dans le viseur DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 0,9794 - USD/CHF: 0,8967 - future Conf: +29 pb à 148,56% (lundi) - taux au comptant: 1,038% (lundi) INDICES BOURSIERS - SMI (lundi): -0,70% à 11'307 points - SLI (lundi): -0,90% à 1'766 points - SPI (lundi): -0,83% à 14'881 points - Dax (lundi): -0,96% à 16'201 points - CAC 40 (lundi): +0,32% à 7'314 points

