AMBIANCE - Nouvel accès de morosité en vue après les propos du patron de la Réserve fédérale (Fed) américaine sur de potentielles nouvelles hausses de taux avant la fin de l'année - SMI avant-Bourse: -0,14% à 11'167,32 points (08h00) - Dow Jones (jeudi): -0,01% à 33'947 points - Nasdaq Comp (jeudi): +0,95% à 13'631 points - Nikkei 225 (vendredi): -1,54% à 32'752 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Roche: feu vert US pour un traitement curatif de Sarepta contre la myopathie - Schindler: un administrateur a encore acheté un gros paquet de titres SPI: - APG SGA: Dominik Franke rejoint la direction générale - Landis+Gyr: toutes les propositions acceptées en assemblée générale - Relief: partenariat de distribution pour PKU Golike au Moyen-Orient clôture d'un placement de 5 millions de francs suisses - SHL: Yehoshua Abramovich confirmé au conseil d'administration - Züblin intronise un nouveau président PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Trois énergéticiens tessinois s'allient dans un projet photovoltaïque ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Addex: Armistice Capital Master Fund Ltd. détient une part de 58,32% - DocMorris: Blackrock détient une part de 2,84% - SoftwareONE: B. Curti Holding AG détient une part de 29% - Swiss Life détient en propre 1,3897% PRESSE VENDREDI - ràs NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES vendredi: - BNS: balance des paiements au T1 DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ràs - international: Japon: l'inflation ralentit en mai (3,2% sur un an hors produits frais) HORS DIVIDENDE 26.06: - Landis+Gyr (2,20 CHF) - Züblin (1,00 CHF) DIVERS - CH: ràs - international: Sous pression, les prix du pétrole poursuivent leur repli DEVISES/TAUX (08h11) - EUR/CHF: 0,9809 - USD/CHF: 0,8974 - future Conf: -50 pb à 149,48% (jeudi) - taux au comptant: 0,939% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): +0,09% à 11'183 points - SLI (jeudi): +0,10% à 1'741 points - SPI (jeudi): +0,05% à 14'713 points - Dax (jeudi): -0,22% à 15'988 points - CAC 40 (jeudi): -1,25% à 7'203 points

