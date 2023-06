Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - ouverture attendue en repli dans un marché hésitant - SMI avant-Bourse: -0,07% à 11'213,65 points (08h04) - Dow Jones (vendredi): -0,65% à 33'727 points - Nasdaq Comp (vendredi): -1,01% à 13'493 points - Nikkei 225 (lundi): +0,05% à 32'798 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - AMS Osram: les actionnaires acceptent toutes les propositions - Credit Suisse va recourir contre le jugement en appel aux Bermudes - Holcim/Cimenterie Lafarge ciblée par des activistes: les gardes à vue levées - Schindler: les rachats de titres par le management se poursuivent SPI: - Axpo vend une participation minoritaire dans Axpo Volt à BVK - Evolva: nouvel accord signé avec l'actionnaire Nice & Green AG extraordinaire prévue pour une augmentation du capital autorisé est parvenu à se financer jusqu'à fin 2023 - HLEE: toutes les propositions acceptées en assemblée générale - Leonteq S1: bénéfice avant-impôts attendu entre 20 et 30 mio CHF 2023: bénéfice avant impôts attendu entre 40 et 70 mio CHF - TX Group: Goldbach renomme ses activités d'affichage extérieur - Wisekey: feu vert au split inversé des actions PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Moonlake: étude de phase II réussie contre l'hydradénite suppurée ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Belimo: Blackrock détient une part de 5,03% - Clariant: Israel Englander détient une part de 3,04% - Evolva: Marc Cattelani détient une part de 102,37% - Holcim: Blackrock détient une part de 5,16% - Idorsia: UBS Fund Management détient une part de 3,01% - Mobilezone: Blackrock détient une part de 3,02% - Relief: Armistice Capital Master Fund détient 21,37%, Armistice Capital 8,55% - Santhera détient en propre 16,55%/72,83% PRESSE LUNDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - KOF: sondage conjoncturel DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: La Suisse devrait échapper à une récession (BRI) - international: ras HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Landis+Gyr (2,20 CHF) - Züblin (1,00 CHF) 29.06: - Aevis (0,45 CHF) DIVERS - CH: ras - international: Russie: repli des forces de Wagner, le camp Poutine miné par les "divisions" DEVISES/TAUX (08h15) - EUR/CHF: 0,9770 - USD/CHF: 0,8959 - future Conf: +34 pb à 150,25% (vendredi) - taux au comptant: 0,931% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): +0,34% à 11'221 points - SLI (vendredi): +0,29% à 1'746 points - SPI (vendredi): +0,27% à 14'754 points - Dax (vendredi): -0,99% à 15'830 points - CAC 40 (vendredi): -1,34% à 7'163 points

awp-robot/