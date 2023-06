Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Vers une ouverture en petite hausse, dans l'attente de l'ouverture du forum sur les banques centrales qui se tient au Portugal - SMI avant-Bourse: +0,24% à 11'168,60 points (08h00) - Dow Jones (lundi): -0,04% à 33'715 points - Nasdaq Comp (lundi): -1,16% à 13'336 points - Nikkei 225 (mardi): -0,55% à 32'519 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Schindler: nouvel achat de titres par un administrateur - Sika ouvre un nouveau site en Inde et étend ses capacités de production SPI: - BKW acquiert un portefeuille de parcs éoliens de 125 MW en Suède - Helvetia: flux d'argent et politique dividende pas touchés par norme IFRS les fonds propres se réduisent de 7% suite au changement - Kinarus recourt à ses actionnaires pour se financer dans l'immédiat - Leclanché: feu vert à la transformation de dettes en actions - Romande Energie concrétise le split de 25-1 de ses actions - Spexis a tenu une assemblée générale ordinaire sans surprise - Titlis S1: produit d'exploitation 35,5 mio CHF (28,5 mio) résultat net 3,9 mio CHF (1,1 mio) voyages de groupes reprennent fortement, reprise marchés lointains PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Galderma collecte 1 milliard de dollars avec un placement privé ANNONCES DE PARTICIPATIONS - AMS Osram: Norges Bank détient une part de 3,02% - Forbo: Ernst Mathias Schneider détient 3,02%; Forbo Holding AG 5,59% - Holcim: UBS Fund Management détient une part de 3,05% - Mobilezone: Blackrock détient une part de 2,99% - Santhera: Catalyst Pharmaceuticals, Inc. détient une part de 11,26% PRESSE MARDI - PME: souhait d'une intelligence artificielle pour les formalités douanières Blick NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mardi: ràs DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: La Chine a "l'espoir" d'atteindre son objectif de croissance en 2023 HORS DIVIDENDE 29.06: - Aevis (0,45 CHF) DIVERS - CH: Le risque géopolitique est devenu crucial pour les assureurs Contrat d'approvisionnement en énergie auprès d'EDF étendu à 2039 La richesse financière suisse progresse en 2022 - international: DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 0,9780 - USD/CHF: 0,8956 - future Conf: +40 pb à 150,57% (lundi) - taux au comptant: 0,872% (lundi) INDICES BOURSIERS - SMI (lundi): -0,71% à 11'142 points - SLI (lundi): -0,42% à 1'738 points - SPI (lundi): -0,65% à 14'657 points - Dax (lundi): -0,11% à 15'813 points - CAC 40 (lundi): -0,26% à 7'184 points

awp-robot/sw/