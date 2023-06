Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Ouverture incertaine, nouvelle hausse des taux US plus probable - SMI avant-Bourse: +0,22% à 11'195,47 points (08h00) - Dow Jones (jeudi): +0,80% à 34'122 points - Nasdaq Comp (jeudi): +0,00% à 13'591 points - Nikkei 225 (vendredi): -0,16% à 33'179 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Le trésorier d'Axpo passe chez Partners Group SPI: - Burkhalter fait main basse sur le soleurois Riggenbach - En délicatesse financière, Spexis se tourne vers un cabinet new-yorkais - Villars nomme un nouveau directeur pour sa filiale Restoshop - Youngtimers: Andy Liu élu au conseil d'administration PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Aéroport de Genève: une soixantaine de vols annulés à cause de la grève - La BC de Zurich s'est trouvé un nouveau directeur du risque - Migros dévoile la direction de sa nouvelle unité Supermarché ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Burkhalter: J Safra Sarasin Investmentfonds détient une part de 5,2834% - DocMorris: Blackrock détient une part de 3,14% - Siegfried: CS Funds détient une part de 3,02% - UBS: Blackrock détient une part de 4,97% PRESSE VENDREDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES vendredi: - OFS: chiffres d'affaires du commerce de détail mai - KOF: baromètre conjoncturel juin - BNS: volume des interventions sur le marché des devises au T1 DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: Chine: l'activité manufacturière accentue sa contraction en juin Japon: repli de la production industrielle en mai HORS DIVIDENDE 03.07: - Ypsomed (1,30 CHF) DIVERS - CH: ras - international: France: 3e nuit de violences après la mort d'un jeune Moscou et Pékin investissent 1,4 milliard dans deux mines en Bolivie Washington vend à Taïwan 440 millions de dollars de matériel militaire Le Pakistan et le FMI s'accordent sur un prêt de 3 milliards de dollars DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 0,9772 - USD/CHF: 0,8998 - future Conf: -44 pb à 149,67% (jeudi) - taux au comptant: 0,89% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): -0,12% à 11'171 points - SLI (jeudi): -0,21% à 1'748 points - SPI (jeudi): -0,12% à 14'711 points - Dax (jeudi): -0,01% à 15'947 points - CAC 40 (jeudi): +1,35% à 7'313 points

awp-robot/sw/