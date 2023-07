Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - en repli - SMI avant-Bourse: -0,41% à 11'148,43 points (08h00) - Dow Jones (mercredi): -0,38% à 34'289 points - Nasdaq Comp (mercredi): -0,18% à 13'792 points - Nikkei 225 (jeudi): -1,88% à 32'713 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Sika: acquisition de Thiessen Team renforce l'activité dans le secteur minier acquiert la société américaine Thiessen Team USA - UBS: financement assuré pour l'action des actionnaires de Credit Suisse - Zurich Insurance coopère avec Qover SPI: - Aevis: Fabrice Zumbrunnen nommé administrateur de Swiss Medical Network - Emmi: les activités cédées génèrent des revenus de 100 mio EUR 2023: la cession entraîne une perte de 30 mio CHF au niveau bénéfice net la cession entraîne une perte de 38 mio CHF au niveau Ebit cède une laiterie en Allemagne - Pierer: Cfmoto étoffe sa participation à 2,0% - Warteck finalise le rachat d'une société immobilière bâloise - Zug Estates: Andrea Wegmüller nommé responsable de la gestion PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Moderna dépose une demande d'homologation pour un vaccin contre le virus VRS ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Belimo: Blackrock détient une part de 4,96% - Comet: CS Funds détient une part inférieure à 3% - Corr Pierer: Cefmoto étoffe sa participation à 2,0% - Corr Pierer: Cfmoto étoffe sa participation à 2,0% - Givaudan: Haldor Foundation détient une part de 4,96% - Mobilezone: Blackrock détient une part de 3,09% - Nebag: Urs Ledermann détient moins de 3%, Rudolf Müller 14,63% - Pierer: Cemoto étoffe sa participation à 2,0% - Relief: The Goldman Sachs Group, Inc. détient une part inférieure à 3% - Wisekey: plusieurs changements de participations PRESSE JEUDI - Banques: le rôle de la BNS n'est pas de "sauver" une banque (Maechler) Le Temps NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES jeudi: - OFS: statistiques d'hébergement mai - Raiffeisen: CP perspectives de placements DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: ras DIVERS - CH: ras - international: Lancement de Threads, nouveau réseau social de Meta inspiré de Twitter DEVISES/TAUX (08h15) - EUR/CHF: 0,9741 - USD/CHF: 0,8971 - future Conf: - taux au comptant: 0,843% (mercredi) INDICES BOURSIERS - SMI (mercredi): -0,21% à 11'194 points - SLI (mercredi): -0,54% à 1'750 points - SPI (mercredi): -0,35% à 14'741 points - Dax (mercredi): -0,63% à 15'938 points - CAC 40 (mercredi): -1,03% à 7'311 points

awp-robot/sw/