Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - la Bourse retient son souffle en attendant l'emploi US - SMI avant-Bourse: +0,08% à 10'995,12 points (08h00) - Dow Jones (jeudi): -1,07% à 33'922 points - Nasdaq Comp (jeudi): -0,82% à 13'679 points - Nikkei 225 (vendredi): -0,89% à 32'481 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - UBS nomme 180 nouveaux managers dans la gestion de fortune SPI: - Alpine Select table sur un bénéfice semestriel consolidé de 400'000 francs suisses - L'entreprise bernoise BKW célèbre ses 125 ans - Burkhalter a finalisé l'acquisition de Riggenbach - Clariant T2: chiffre d'affaires en repli à 1,08 (1,30) mrd CHF Ebitda attendi à 155-165 mio CHF effet négatif Sunliquid ramené à 11 mio CHF nouvelles mesures d'économies engagées le franc fort se traduit par des effets de change "importants" coûts de restructuration désormais attendus à 30 (15-25) mio CHF 2023: Ebitda attendu entre 650 et 700 mio CHF prévisions de revenus rabotées à 4,55-4,65 mrd CHF après 5 mrd étudie les options pour Sunliquid, point de situation avant fin 2023 - DocMorris demande un accès non discriminatoire aux ordonnances électroniques - Perrot Duval 2022/23: chiffre d'affaires 16,6 millions de francs suisses (+14,6%) perte après impôts 1,8 million de francs suisses - Schweiter: Urs Scheidegger désigné au poste de CFO - Sulzer relève ses projections de commandes en raison de la forte croissance S1: entrées de commandes +24,1% organique à 1,99 mrd CHF entrées de commandes 1,99 mrd CHF (T2 2022: 1,73 mrd) 2023: entrées de commandes désormais attendues entre 10 et 14% org. PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX: - Hilti veut racheter le développeur de logiciels spécialisés 4PS ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Accelleron: UBS Fund Management détient une part de 5,06% - DocMorris: UBS Fund Management détient une part de 3,26% - Evolva: Marc Cattelani détient une part de 130,64% - Oneswissbank détient en propre 5,09%/6,03% PRESSE VENDREDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES vendredi: - BNS: réserves de devises à fin juin DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: Seco: taux de chômage en juin à 1,9% (mai 1,9%), CVS 2,0% (2,0%) - international: ras HORS DIVIDENDE - ras DIVERS - CH: ras - international: Progrès dans l'accès à la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia L'AIEA "fait des progrès" dans l'accès à la centrale de Zaporijjia (Grossi) Zelensky en Turquie à la veille du 500e jour de l'invasion russe de l'Ukraine Nouvelle étape vers l'extraction minière sous-marine A Pékin, la secrétaire américaine au Trésor Yellen vient chercher l'apaisement Fukushima: Pékin va interdire les denrées alimentaires de certaines régions La déforestation de l'Amazonie au Brésil a baissé d'un tiers au 1er semestre Les Etats-Unis élargissent l'accès à un nouveau traitement contre Alzheimer USA: Biden nargue les républicains avec son bilan économique DEVISES/TAUX (08h12) - EUR/CHF: 0,9757 - USD/CHF: 0,8952 - future Conf: -125 pb à 149,70% (jeudi) - taux au comptant: 0,932% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): -1,85% à 10'987 points - SLI (jeudi): -1,99% à 1'715 points - SPI (jeudi): -1,76% à 14'482 points - Dax (jeudi): -2,57% à 15'529 points - CAC 40 (jeudi): -3,90% à 7'082 points

