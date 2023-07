Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Les investisseurs retiennent leur souffle avant la saison des résultats semestriels - SMI avant-Bourse: -0,23% à 10'849,92 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): -0,55% à 33'735 points - Nasdaq Comp (vendredi): -0,13% à 13'661 points - Nikkei 225 (lundi): -0,67% à 32'172 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Novartis: un tribunal US annule un brevet pour une combinaison Entresto SPI: - Idorsia: Quviviq remboursé aux Etats-Unis par CVS - Rieter vend un terrain à Winterthour à Allreal pour 96 millions de francs suisses PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - AMS Osram: Norges Bank détient une part de 3% - Arbonia: UBS Fund Management détient une part de 3,26% - Ascom: UBS Fund Management détient une part de 10,05% - Givaudan: UBS Fund Management détient une part de 3,12% - Oerlikon: UBS Fund Management détient une part de 3,03% - Oneswissbank détient en propre 6,16% et 4,96%, Cafmagil Trust/HPF 67,535% - Vontobel: UBS Fund Management détient une part de 3,06% - Wisekey: Tibor Somlo détient une part de 2,419% PRESSE LUNDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: Chine: l'inflation à zéro complique un peu plus la relance HORS DIVIDENDE - ras DIVERS - CH: D'autres sociétés chinoises veulent entrer à la Bourse suisse - international: ras DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 0,9756 - USD/CHF: 0,8913 - future Conf: -44 pb à 149,26% (vendredi) - taux au comptant: 0,99% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): -1,02% à 10'875 points - SLI (vendredi): -0,42% à 1'708 points - SPI (vendredi): -0,72% à 14'378 points - Dax (vendredi): +0,48% à 15'603 points - CAC 40 (vendredi): -2,72% à 7'112 points

awp-robot/