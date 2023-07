Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - détente attendue, avant des données et des résultats de banques américaines - SMI avant-Bourse: +0,37% à 11'016,76 points (08h00) - Dow Jones (lundi): +0,22% à 34'585 points - Nasdaq Comp (lundi): +0,93% à 14'245 points - Nikkei 225 (mardi): +0,21% à 32'460 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Novartis 2023: recettes du groupe attendues entre 5 et 9% croissance Ebit de base à 2 chiffres dans bas de la fourchette T2: chiffre d'aff. groupe 13'622 mio USD (cons. AWP: 13'198 mio) ventes Innovative Med. 11'243 mio USD (cons. AWP: 10'838 mio) chiffre d'affaires Sandoz 2379 mio USD (cons. AWP: 2377 mio) Ebit de base 4668 mio USD (cons. AWP: 4442 mio) résultat net de base 3811 mio USD (cons. AWP: 3560 mio) BPA de base 1,83 USD (cons. AWP: 1,71 USD) bénéfice net 2317 mio USD (1695 mio) ventes Gilenya 269 mio USD (T1: 232 mio; T4: 346 mio) ventes Kesimpta 489 mio USD (T1: 384 mio; T4: 369 mio) ventes Kisqali 493 mio USD (T1: 415 mio; T4: 357 mio) ventes Kymriah 129 mio USD (T1: 135 mio; T4: 139 mio) ventes Lucentis 395 mio USD (T1: 416 mio; T4: 398 mio) ventes Leqvio 78 mio USD (T1: 64 mio; T4: 42 mio) ventes Zolgensma 311 mio USD (T1: 309 mio; T4: 309 mio) ventes Cosentyx 1272 mio USD (T1: 1076 mio; T4: 1080 mio) ventes Entresto 1516 mio USD (T1: 1399 mio; T4: 1291 mio) ventes Pluvicto 240 mio USD (T1: 211 mio; T4: 179 Mio) conseil d'administration soutient externalisation de Sandoz spin-off de Sandoz prévue au début du 4ème trimestre 2023 AG extraordinaire le 15 septembre pour l'externalisation de Sandoz cadence de croissance accélérée au 2e trimestre (SUPPRIMER?) la scission de Sandoz prévue au début du 4e trimestre (SUPPRIMER?) poursuites encourues en cas de lancement d'un générique d'Entresto CFO: pas de générique de l'Entresto attendu avant 2025 concurrence génériques du Gilenya dans le cadre des attentes retour croissance pour Cosentyx dès 2024 avec nlles indications lance programme de rachat d'actions de jusqu'à 15 milliards dollars relève prévisions 2023 - SGS nomme Géraldine Picaud comme nouvelle CFO SPI: - DKSH 2023: prévisions confirmées, Ebit attendu au-dessus de celui de 2022 croissance du chiffre d'affaires supérieure à celle du PIB S1: résultat net 107,1 mio CHF (cons. AWP: 102,2 mio) chiffre d'affaires 5624 mio CHF (cons. AWP: 5652 mio) Ebit 162,6 mio CHF (cons. AWP: 161,1 mio) croissance organique 4,3% (cons. AWP: 3,0%) - GAM: Newgame lance une contre-offre sur une partie des titres l'offre de Newgame porte sur un maximum de 28 millions de titres Newgame propose 0,55 franc par titre en espèces début de l'offre autour du 17 août Newgame: candidats de Rock Investment doivent être élus lors de l'AG propose une prime de 29,1% par rapport à l'offre de Liontrust - SFS 2023: objectifs légèrement abaissés, vise ventes de 3,1-3,3 mrd CHF marge Ebit attendue à environ 12% S1: chiffre d'affaires 1574 mio CHF (cons. AWP: 1618 mio) Ebit 189,9 mio CHF (cons. AWP: 200,4 mio) marge Ebit 12,1% (cons. AWP: 12,4%) résultat net 134,5 mio CHF (cons. AWP: 153,2 mio) - BCVs 2023: table sur résultat supérieur aux années passées S1: produit d'exploitation 143 mio CHF (127,4 mio) résultat net 65,71 mio CHF (53,8 mio) résultat d'exploitation 74,12 mio CHF (61,2 mio) - ZGKB 2023: table sur résultat supérieur à 2022 S1: produit d'exploitation 151,7 mio CHF (121,8 mio) résultat d'exploitation 73,2 mio CHF (59,8 mio) résultat net 62,7 mio CHF (52,3 mio) s'attend à plus forte volatilité marchés financiers au 2ème semestre PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - AMS Osram: Blackrock détient une part de 5,12% - Dormakaba: SEO Management AG détient une part de 5,33% - Julius Bär: UBS Fund Management détient une part de 5,003% - Rieter: CS Funds détient une part de 3,004% - Santhera: JPMorgan détient une part de 71,488% PRESSE MARDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mardi: - OFS: investissements de construction 2022 DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE - DIVERS - CH: L'incendie de forêt dans le Haut-Valais toujours pas maîtrisé L'approvisionnement en céréales est "assuré" en Suisse (FSPC) - international: Les grands argentiers du G20 s'attaquent à la fiscalité et aux banques DEVISES/TAUX (08h15) - EUR/CHF: 0,9669 - USD/CHF: 0,8599 - future Conf: -28 pb à 149,51% (mardi) - taux au comptant: 0,915% (lundi) INDICES BOURSIERS - SMI (lundi): -1,21% à 10'976 points - SLI (lundi): -1,07% à 1737 points - SPI (lundi): -1,09% à 14'539 points - Dax (lundi): -0,23% à 16'069 points - CAC 40 (lundi): -1,06% à 7292 points

awp